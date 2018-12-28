Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Press TV: Турция не позволит США изучать российские С-400 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Турции заверили российскую сторону, что не предоставят США доступ к изучению российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Press TV. На сайте телеканала отмечается, что Анкара получит С-400 в своё распоряжение уже в конце 2019 — начале 2020 года.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил посла России в Анкаре Алексея Ерхова в том, что страна не предоставит США возможности изучения российского зенитно-ракетного комплекса С-400, передаёт Press TV.
Что не устраивает Турцию в С-400
Ранее, как сообщается на сайте телеканала, стало известно о том, что в Анкаре намерены открыть США доступ к С-400, которые Турция получит от России в ближайшее время. Ожидается, что поставка российских комплексов начнётся уже в конце 2019 — начале 2020 года.
При этом расчёт за покупку будет произведён в российских рублях или турецких лирах, так как, по словам президента России Владимира Путина, если расчёты будут проведены в долларах, то они не пройдут.
Кроме того, Путин критиковал использование доллара в качестве инструмента давления, добавив, что Россия совместно со своими партнёрами работает над созданием независимой платёжной системы.
Press TV подчёркивает, что Турция при помощи С-400 намерена укрепить свою воздушную безопасность. Особую важность эта покупка приобрела после того, как в 2015 году Вашингтон решил убрать противоракетный комплекс Patriot с сирийско-турецкой границы, что, по мнению Анкары, ослабило оборону Турции.
«Мы не только купим С-400 и будем хранить их на складе. При необходимости мы используем их. Это оборонные комплексы. Что ещё делать с ними, если не использовать?» — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском: последние новости
Американские СМИ отреагировали на испытания российского «Авангарда» Испытания «Авангарда» подтвердили его способность разгоняться до 27 Махов RT публикует видео пуска ракеты комплекса «Авангард»
Комментарии39
Оружие , Армия , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , Анкара , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анонсированы 100 проходов кораблей Киева через Керченский пролив88
Меркель и Макрон выдвинули требование России304
Экс-министр и депутат два года насиловали детей125
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению123
МИД обратился к россиянам с предупреждением по Европе22
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение