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Гиперзвуковой «Авангард» оказался трехблочным 

Lenta.ru 42 минуты назад
Комплекс «Авангард» включает разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), пишет в Twitter военный редактор Aviation Week Стив Тримбл.
Автор американского издания обратил внимание на ролик телеканала «Россия 24» о последнем пуске «Авангарда», в котором на 02:05 минуте показана анимация с разделяющейся на три самонаводящихся блока головной частью носителя.
Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина.
Об «Авангарде» глава государства рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».
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Оружие , Видео , Владимир Путин
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