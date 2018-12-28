Гиперзвуковой «Авангард» оказался трехблочным

Комплекс «Авангард» включает разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), пишет в Twitter военный редактор Aviation Week Стив Тримбл.

Автор американского издания обратил внимание на ролик телеканала «Россия 24» о последнем пуске «Авангарда», в котором на 02:05 минуте показана анимация с разделяющейся на три самонаводящихся блока головной частью носителя.

Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина

Об «Авангарде» глава государства рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».