Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

Иностранная пресса противоречиво отреагировала на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард». Маневрирующие гиперзвуковые блоки впервые в мире принимаются на вооружение — и западные СМИ пытаются принизить достижения российских военных, хотя при этом не могут скрыть разочарования отставанием Запада в этой сфере.

Завершения испытаний ракетного комплекса «Авангард» не могли незамеченным иностранной прессой. Боевой блок в полете выполнил все запрограммированные маневры и достиг цели, расположенной от места запуска в Оренбургской области на расстоянии нескольких тысяч километров — на камчатском полигоне Кура.

Мы говорим «несколько тысяч» — это потому что наши западные «партнеры» высчитывают дистанцию по-разному. Вероятно, каждый из зарубежных экспертов, желая показать свою крутизну, информированность и наличие «связей в источниках, близких к Министерству обороны России » рисует на основе добытых (или придуманных) им данных маршрута полета «Авангарда» свои траектории. В результате чего длина пути ракеты в европейских и американских СМИ колеблется от 4000 до 6000 км.

Возможно, те, кто приводит дистанцию более короткую, руководствуются еще и желанием «подогнать решение задачки под ответ»: вспомним, что договором ДРСМД под ракетами средней дальности понимаются те, чей радиус действия составляет от 500 до 5500 км. То есть, немного занизив расстояние, преодоленное «Авангардом», можно легко вписать его в число ракет средней дальности, запрещенных к разработке. А значит, в очередной раз обвинить Россию в нарушении соглашения, подписанного в свое время Р. Рейганом и М. Горбачевым.

Испытания ракеты, судя по замедленной реакции западных аналитиков, явились для них полной неожиданностью. В первые 24 часа с момента события западные СМИ предпочитали ограничиваться просто констатацией факта да цитировать Владимира Путина , назвавшего успешные испытания «Авангарда» лучшим подарком Вооруженным силам на Новый год».

Первые взвешенные комментарии и попытки оценить происшедшее стали появляться в зарубежной прессе только по истечении суток после запуска.

«В среду, 26 декабря, Россия успешно провела испытания своей новой ракеты «Авангард», в состав которой входит гиперзвуковая боевая единица, позволяющая обойти зону действия любой системы противоракетной обороны, в том числе Соединенных Штатов. Интересно, что против развертывания подобных систем (странами НАТО) Россия постоянно выступала в течение многих лет. Теперь же глава Кремля, который лично наблюдал за испытательным запуском, заявил, что «Россия создала стратегическое оружие нового типа» и сообщил, что «новая межконтинентальная стратегическая система „Авангард“ поступит на вооружение в Вооруженных силах уже в 2019 году», — пишут репортеры испанской АВС.

А их коллеги из каталонского издания La Vanguardia добавляют, что «теперь Москва может позволить себе просто посмеяться над любыми оборонительными системами, создаваемыми Вашингтоном. Какие барьеры на пути новой ракеты ни возводи, как ее ни пытайся перехватить — все попытки обнулить угрозу обречены на провал».

Испанские СМИ отмечают также, что Путин объявил о «почти готовности» гиперзвуковой ракеты в марте нынешнего года. Мало кто придал этому значение, поскольку о начале работ по созданию «снарядов, летящих со скоростью, превышающей звуковую до 20 раз, Путин говорил еще в 2003 году и все успели привыкнуть считать эти разговоры не более, чем страшилкой». Но теперь оказалось, что те слова были не пустым сотрясанием воздуха.

Немецкий портал deutschlandfunk.de пишет, что «США выставила ультиматум России, дав 60 дней на возврат в поле договора ДРСМД. Кремль, в свою очередь откликнулся сначала заявлением, что „с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов“, а затем произвел испытания „Авангарда“, что очень похоже на ответ русских американцам в „беседе с позиции силы“.

По словам издания, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил в связи с информацией об испытаниях „Авангарда“ обеспокоенность судьбой Европы, заявив, что территория Старого света не должна стать мишенью возможного мирового конфликта.

Аналитик американской Washington Examiner Том Роган считает, что „заявляя, будто бы Россия, имея „Авангард“ на боевом дежурстве может сравняться с Америкой в масштабном военном противостоянии или даже обогнать ее, Путин прав только наполовину“.

»Да, этот комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии. Однако средства наведения на цель, материально-техническое и организационное обеспечение, а также ударные возможности России существенно уступают американским, — считает эксперт. — Российские подводные лодки с баллистическими ракетами слишком шумные, российские стратегические бомбардировщики слишком старые, да и профессионализм российских военных слишком сомнителен».

Сложно сказать, чего в этой реплике Рогана больше: квасного американского патриотизма или недостаточной осведомленности относительно оружия, имеющегося у России. Достаточно было бы американскому специалисту заглянуть хотя бы в «Википедию», чтобы узнать: первый полет российского бомбардировщика Ту-160 состоялся в декабре 1981 года, а стоящий ныне на вооружении ВВС США его «коллега» B-1 Lancer впервые поднялся в воздух в декабре 1974-го. Вероятно, эксперт предполагает на основании ему одному известных деталей, что «американец» переживает вторую молодость, а «россиянин» день ото дня дряхлеет и вообще непонятно, как недавно летал в Венесуэлу 10 тысяч км без посадки.

«Соединенные Штаты наверняка одержат верх в ядерной войне с Россией, даже если издержки от этой войны для гражданского населения США будут ужасны, — в словах Рогана нет ни нотки сомнения. — Россия наращивает вооружения в тех сферах, где на нее ограничения не наложены. Путин много говорит о стратегии ядерного сдерживания, но основное внимание все-таки сосредоточил на вооружениях традиционных и баллистическая гиперзвуковая ракета Авангард тому пример. Под ДРСМД она не подпадает».

Кроме того, американский эксперт мимоходом стремится переложить ответственность за растущую напряженность в мире с больной головы на здоровую, заявляя, что «миру угрожают усилия Путина, нагнетающего обстановку своими попытками догнать Америку в вопросе вооружений».

Эксперт американского телеканала CNBC Аманда Мэтис пытается несколько подсластить пилюлю, которую пришлось проглотить Пентагону 26 декабря, когда стало известно о победе российских конструкторов ракет.

«Путин, выступая в марте перед депутатами Госдумы и Совета Федерации, заявил, что ракета комплекса «Авангард» будет способна развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Однако добиться русским, как показывают прошедшие испытания, удалось гораздо менее впечатляющих результатов. Запущенный летящим комплексом гиперзвуковой снаряд набрал всего 5 махов, — пишет аналитик. — Кроме того, из источников в разведслужбах США известно, что это — далеко не первое испытание, проведенное русскими.

Россия дважды успешно испытывала это оружие в 2016 году. Но не афишировала этого.

Третье испытание, проведенное в 2017, было неудачным — платформа разбилась за несколько секунд до момента, когда должна была попасть в цель. Сложно сказать, почему сегодня русские объявляют об успешных испытаниях с такой помпой».

«Кроме России разработками гиперзвукового оружия занимаются также ученые Франции, США, Индии и Китая, — пишет французская La Tribune. — Мало кто сомневается, что к 2030 году все названные страны будут иметь такие системы на вооружении».

По словам обозревателя Мишеля Габироля, «несмотря на успех, которого добились русские, их гиперзвуковые системы надо признать сырыми и далекими от совершенства». Автор пишет, что «Франция в кооперации с Великобританией доведет до ума гиперзвуковую ракету к 2035 году — именно тогда она станет обладать способностью нести ядерную боеголовку». О том, что российские Вооруженные силы начнут получать гиперзвук уже в 2019, Габироль предпочитает умалчивать. Нельзя же признаваться в открытую всему миру, что технически продвинутый и технологически передовой Запад проигрывает России в гиперзвуковой сфере фактически «в одни ворота».