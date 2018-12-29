Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон подтвердил перехват самолета США около Крыма 

360tv.ru + ещё 5
Фото: 360tv.ru
Официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке капитан Кристофер Бойер-Мидер подтвердил перехват истребителем РФ самолета-разведчика США. Об этом сообщил ТАСС.
Военный чиновник назвал перехват самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V/W род кодовым названием Rivet Joint «безопасным».
«Вчера (27 декабря — прим. ТАСС) произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало», — сообщил Бойер-Мидер. Он не рассказал, какой именно истребитель перехватил американский разведывательный самолет.
Как сообщил 27 декабря мониторинговый ресурс PlaneRadar, поднявшийся с авиабазы в Греции самолет-разведчик изучил побережье Крым и вернулся обратно. В тот же день такой же Rivet Joint был замечен в небе над Калининградом и Белоруссией.
360tv.ru: последние новости
Немецкое издание рассказало о «панике» США после запуска «Авангарда» Появилось видео первого полета модифицированного «убийцы авианосцев» Российская армия получит гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» в 2019 году
Оружие , Армия , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменен запрет на въезд мужчин из РФ на Украину31
Российский «Авангард» «вызвал панику в США»
Число жертв взрыва в Каире увеличилось8
Лавина в РФ погребла под собой людей6
Россияне засыпали снегом городскую администрацию3
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
04:16
Названы гонорары звезд за новогодние корпоративы
Шоу-бизнес
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
02:54
Адвокаты устроили массовую драку
Криминал Происшествия
00:48
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста
Криминал Происшествия
00:59
Украинские военные заняли рубеж вблизи Горловки
Армия Конфликты
02:03
Путин исполнил мечту школьника из Красноярска
Политика Общество
00:37
Десятки Дедов Морозов спустились с крыши и попали на видео
Новости Москвы
00:32
В Петербурге появилась аллея с ёлками в стиле ку-клукс-клана
Общество
01:34
Губернатора-охотника хотят призвать к ответу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение