Пентагон подтвердил перехват самолета США около Крыма

Официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке капитан Кристофер Бойер-Мидер подтвердил перехват истребителем РФ самолета-разведчика США. Об этом сообщил ТАСС.

Военный чиновник назвал перехват самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V/W род кодовым названием Rivet Joint «безопасным».

«Вчера (27 декабря — прим. ТАСС) произошел безопасный перехват, и никаких дальнейших действий не последовало», — сообщил Бойер-Мидер. Он не рассказал, какой именно истребитель перехватил американский разведывательный самолет.

Как сообщил 27 декабря мониторинговый ресурс PlaneRadar, поднявшийся с авиабазы в Греции самолет-разведчик изучил побережье Крым и вернулся обратно. В тот же день такой же Rivet Joint был замечен в небе над Калининградом и Белоруссией.