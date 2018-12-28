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Эксперты National Interest оценили испытания «Авангарда» 

ТК «Звезда» + ещё 4 5 минут назад
Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты «Авангард» с гиперзвуковым крылатым боевым блоком на полигоне Кура в Камчатском крае.
По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может выйти на первое место, обогнав США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.
Как заявил глава Стратегического командования Соединенных Штатов Джон Хайтен, у его страны нет никакой защиты от такого вида оружия. Кроме того, разведка США отмечает, что из-за скорости и маневренности новую российскую ракету практически невозможно отследить.
Напомним, пуск ракеты «Авангард» был произведен 26 декабря в присутствии Верховного Главнокомандующего ВС РФ и президента страны Владимира Путина, уточнили в пресс-службе главы государства. Планирующий крылатый блок, совершая полет на гиперзвуковой скорости, совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование, после чего условная цель на полигоне была поражена в назначенное время.
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Комментарии121
Оружие , Армия , Видео , Владимир Путин , The National Interest , Камчатский Край , Китай , США
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