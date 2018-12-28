Эксперты National Interest оценили испытания «Авангарда»

По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может выйти на первое место, обогнав США Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.

Как заявил глава Стратегического командования Соединенных Штатов Джон Хайтен, у его страны нет никакой защиты от такого вида оружия. Кроме того, разведка США отмечает, что из-за скорости и маневренности новую российскую ракету практически невозможно отследить.