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В 27 раз быстрее звука: раскрыта скорость комплекса «Авангарда» 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: минобороны
Применение этого комплекса «практически обнуляется противоракетная оборона», заявил вице-премьер Юрий Борисов.
На испытаниях гиперзвукового комплекса «Авангард» он показал скорость в 27 махов. Об этом сообщает телеканал «Россия-24» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 махам. 27 махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить», — сказал Борисов.
По его словам, принципиальное отличие комплекса «Авангард» от других разработок заключается в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени, потому что он способен маневрировать как по курсу, так и по тангажу.
«Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить», — сказал вице-премьер.
Отметим, число Маха представляет собой отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде. В свою очередь скорость звука зависит от плотности атмосферы и меняется в зависимости от высоты. Так, на высоте 10 километров она составляет 299,53 м/c или 1078,308 километров в час. Соответственно, скорость в 27 махов на этой высоте будет равняться 29 114,316 километров в час.
Испытания ракетного комплекса «Авангард» прошли 26 ноября в присутствии Верховного главнокомандующего Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Пуск ракеты был произведен из позиционного района Домбаровский. В ходе испытаний все тактико-технические данные системы были подтверждены, ракета успешно поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.
Оружие представляет собой крылатый блок, который, стартуя с помощью баллистической ракеты, идет к цели в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей скорость звука примерно в 20 раз.
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Комментарии
Оружие , Армия , Сергей Шойгу , Юрий Борисов , Владимир Путин
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