Российские бронетракторы отправят за рубеж

Челябинский тракторный завод , входящий в Госкорпорацию Ростех , разработал минный трал для установки на "броненосцы" — бронированные тракторы моделей Б10М2С и Б12С. К изготовлению опытного образца планируют приступить в первом квартале 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации и отметили, что тракторы с минным тралом обладают большей маневренностью, чем танки-тральщики. Кроме того, они обладают и большим моторесурсом. Именно эти технические характеристики делают их оптимальными для гуманитарного разминирования. А оно, после прекращения боевых действий, и проводится для очистки территории и обеспечения безопасности жителей.

— Для этих целей эффективнее применять тракторы-тральщики, которые меньше, легче и маневреннее танковых. Кроме того, само устройство для разминирования засчет упрощения конструкции будет дешевле танкового, что открывает для него экспортные перспективы, в первую очередь, на африканском и азиатском рынках, — сказал индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

В Госкорпорации сказали еще об дном преимуществе тракторы-тральщика: в конструкцию новой машины будут внесены необходимые изменения для защиты экипажа от осколков при взрыве.