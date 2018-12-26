«Новогодний подарок стране». В чем преимущества ракетного комплекса «Авангард»?

Владимир Путин заявил о завершении успешных испытаний нового вида российского оружия. О гиперзвуковой системе «Авангард» президент рассказывал в марте в послании Федеральному собранию. Путин заявил, что ракетные комплексы поступят на вооружение уже в следующем году

Ракетный комплекс «Авангард» — замечательный новогодний подарок всем россиянам. Об этом заявил Владимир Путин после контрольных испытаний гиперзвуковой ракеты. Они подтвердили все тактико-технические характеристики, подчеркнул президент.

«Авангард» — подвижный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Он способен доставлять заряд на расстояние до 12 тысяч километров. Главная особенность разработки в том, что боевая часть представляет собой планирующий блок, который передвигается с гиперзвуковой скоростью по настильной траектории. Такие характеристики, как сообщает пресс-служба Кремля, позволяют ракете обходить как современные, так и перспективные системы ПРО.

О новом российском вооружении Владимир Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию 1 марта. Тогда на экранах показали ролик, раскрывающий принцип работы системы.

Почему иностранным ПРО сложно уничтожить «Авангард», объясняет военный эксперт в области ракетных вооружений Алексей Леонков:

«Главная его особенность — это система, которая использует технологии управляемого гиперзвука, то есть на скорости свыше 21 тысячи километров в час этот блок может не просто планировать с большой высоты, но еще и менять свою траекторию для того, чтобы стать очень сложной мишенью для противоракетной обороны. А те скорости, которые он развивает, его и так делают очень сложной мишенью, потому что он летит не по баллистической траектории, а по траектории со сложной геометрией, которая не позволяет системам наведения противоракетной обороны, существующие, например, у США, и даже перспективным системам противоракетной обороны навести на этот блок средства поражения».

Слабое место, как полагают некоторые специалисты, у «Авангарда» все же есть: ракета задумана как не шахтная и потому якобы будет недостаточно защищена от атаки с воздуха. Хотя продемонстрирован был именно шахтный пуск. Комментирует директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин:

«Как раз она не шахтная. Это ее, пожалуй, слабое место. Для того, что гиперзвуковая ракета стартовала, чтобы гиперзвуковой двигатель включился, необходимо разогнать ее до скорости примерно три маха, то есть ракета должна иметь разгонную ступень».

Президент заверил, что «Авангарды» поступят на вооружение уже в следующем году.