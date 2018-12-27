Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки

Washington Examiner (США) пытается понять, что новое гиперзвуковое оружие Россия наращивает свои инновационные возможности в модных сферах ведения войн. При этом новейшая ракетная система российского президента Владимира Путина в большей степени предназначена для того, чтобы привлечь внимание Соединенных Штатов , нежели для усиления ядерной мощи России. Авторпытается понять, что новое гиперзвуковое оружие Москвы означает для Америки.

Россия наращивает свои инновационные возможности в модных сферах ведения войн. При этом новейшая ракетная система российского президента Владимира Путина в большей степени предназначена для того, чтобы привлечь внимание Соединенных Штатов, нежели для усиления ядерной мощи России.

Я отмечаю это в связи с тем, что Россия в среду провела очевидно успешные испытания системы гиперзвукового оружия «Авангард». «Авангард» это ракетный комплекс с гиперзвуковой головной частью, предназначенный для преодоления систем противоракетной обороны США. Объявив о том, что «Авангард» будет поступать на вооружение в передовые части российских вооруженных сил, Путин отметил, что теперь американские системы ПРО просто бессильны. Дело в том, что «Авангард» предположительно дает возможность своим боевым ядерным блокам уклоняться от любых американских средств перехвата. Путин уверен в том, что теперь Россия может сравняться или даже обогнать Америку в полномасштабном ядерном противостоянии.

Но он прав только наполовину. Программа по созданию «Авангарда» действительно производит большое впечатление, потому что этот комплекс превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии. Однако средства наведения на цель, материально-техническое и организационное обеспечение, а также ударные возможности России существенно уступают американским (хотя системы наведения постоянно совершенствуются). В основном это вызвано тем, что российские подводные лодки с баллистическими ракетами слишком шумные, российские стратегические бомбардировщики слишком старые, а профессионализм российских военных слишком непредсказуем. В свою очередь, Соединенные Штаты наверняка одержат верх в ядерной войне с Россией, даже если издержки от этой войны для гражданского населения США будут ужасны.

Но система «Авангард» дает Путину возможность подать Америке сигнал о том, что он по-прежнему полон решимости финансировать свой военно-промышленный комплекс и армию, приближая ее по возможностям к американской и создавая военную угрозу США. Путин публично заявляет, что американцы сами виноваты в появлении «Авангарда», поскольку они разработали свою систему ПРО, хотя российский президент прекрасно понимает, что эта оборонительная система никогда не создавала угрозу российскому ядерному потенциалу. В случае начала войны русские просто численно подавят американские системы противоракетной обороны, которые предназначены для отражения ограниченных нападений таких новых ядерных держав как Северная Корея и Иран. Однако такие платформы как «Авангард» дают возможность России и Китаю (который тоже активно разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие) создавать угрозу США в других областях.

Следует ожидать, что в 2020-е годы Москва и Пекин будут использовать имеющуюся у них гиперзвуковую технику в целях разработки более мощных неядерных систем, применяемых вне досягаемости средств поражения противника, для поражения важнейших американских объектов, таких как крупные командные центры, штабы и авианосцы. Новый министр обороны должен потребовать, чтобы работающие над созданием средств противодействия таким угрозам американские оборонные подрядчики уделили этому первоочередное внимание.

В конечном счете, «Авангард» является весомым напоминанием о том, что Россия и Китай являются главными противниками Америки. Их необходимо сдерживать американской военной мощью и командными навыками.