В России создается беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами

Беспилотный боевой модуль, способный в том числе поражать низколетящие дроны, создаётся в России , сообщил РИА Новости генконструктор Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) по программе "Самум" Умахан Умаханов.

Артустановка "Самум" предназначена для защиты объектов от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолётов и некоторых типов беспилотников, действующих на малых и предельно малых высотах.

"Сегодня мы разрабатываем беспилотный дистанционно-управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы — бронетехнику или корабли. Это будет развитие темы "Самума". Сроки создания зависят от получения заказов, пока это исключительно инициативная разработка", — сказал он.

Умаханов отметил, что в случае получения заказа от Минобороны РФ или инозаказчиков, то работы по беспилотной артустановке ускорятся и весь цикл от разработки до начала серийного производства займёт около 2-3 лет.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что для оптимальной работы такого стратегического предприятия как ПЭМЗ его необходимо передать в собственность государства, чтобы оно централизованно управляло им и "ставило перед коллективом важные задачи обороны страны". Пока же большая часть акций завода находится у частных инвесторов.

Модернизированная артиллерийская установка "Самум" разработана в поддержку реализации указа президента России "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" без вложений государства.

Сегодня существует два варианта данного комплекса — артиллерийский (высота поражения — 1,5 километра, дальность поражения — 2,5 километра) и артиллерийско-ракетный вариант (дальность — 6 километров, высота -3,5 километра), которые оснащаются ракетами "земля-воздух" типа "Игла" или "Верба".