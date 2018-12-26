NI сравнил преимущества в бою китайского истребителя J-20 и российского Су-57

Россия и Китай уже давно разрабатывают истребители следующего поколения. Тем не менее две великие державы по-разному подходят к разработке этих новых самолетов, пишет The National Interest

Су-57 — достойный конкурент

Различия обусловлены рядом факторов, включая восприятие угроз и требования, а также доступ к технологиям и финансовым ресурсам. С точки зрения общих кинематических характеристик, Су-57, по всей видимости, превосходит китайский J-20. Благодаря своей способности к отклонению вектора тяги во многих плоскостях и достаточному осевому давлению, Су-57, вероятно, будет иметь превосходный угол маневренности на низких скоростях. Российский самолет также должен обладать очень хорошими сверхзвуковыми характеристиками — с возможностью полета на сверхзвуковых крейсерских скоростях даже при нынешних двигателях АЛ-41Ф1. Как сказал один из ныне отставных военных чиновников, который имеет обширный опыт работы с истребителями пятого поколения: "С точки зрения лётно-технических характеристик он, безусловно, составляет конкуренцию американскому Raptor".

Су-57 имеет отличную аэродинамическую конструкцию, однако, российский самолет гораздо более "заметный", чем китайский Chengdu J-20, не говоря уже об американских самолетах-невидимках, таких как F-22 или F-35. Однако русские сознательно предпочли не делать ставку на технологии "стелс" в конструкции Су-57.

J-20 не помешал бы хороший реактивный двигатель

В J-20, наоборот, гораздо больше внимания уделено сокращению фронтальной радиолокационной ЭПР. Китайский истребитель также имеет такие передовые стелс-технологии, как фасеточная форма корпуса и электронно-оптическая система прицеливания, заимствованная у F-35. Кроме того, J-20 скрывает свой радарный комплекс с распределенной апертурой и систему предупреждения о ракетах аналогично конструкциям F-22 и F-35. Китайский самолет также имеет сверхзвуковые воздухозаборники, подобные тем, что установлены на F-35. И хотя они несколько ухудшают аэродинамические характеристики самолета, они также делают его более скрытным и простым в изготовлении и обслуживании.

J-20, вероятно, значительно отстает от Су-57 по кинематическим возможностям — как в плане маневренности, так и в плане сверхзвуковых скоростей. Большой проблемой для китайцев остается отсутствие хорошего реактивного двигателя, который бы давал истребителю достаточно мощности.

Разные концепции

С точки зрения датчиков до сих пор неясно, какой самолет является более совершенным — очевидно лишь то, что у русских и китайцев совершенно разные рабочие концепции. Су-57 никогда не задумывался как самолет-невидимка, и его датчики предназначены для нейтрализации западных самолетов-невидимок. По замыслу России, сенсоры Су-57 должны предупреждать пилотов о приближении вражеских истребителей-невидимок пятого поколения, таких как Raptor.

Однако J-20, скорее всего, не задумывался как истребитель завоевания господства в воздухе. Его рабочая концепция, вероятно, основана на американских идеях об истребителях пятого поколения. О специфике авионики J-20 известно мало, но она, вероятно, схожа с авионикой F-22 и F-35, хоть и не так совершенна. Этот истребитель, вероятно, разработан в первую очередь как истребитель-бомбардировщик дальнего радиуса действия, предназначенный для создания угрозы американским базам и морским активам в Тихом океане. Он также может срывать американские воздушные операции в военное время, нападая на воздушные заправщики и другие вспомогательные самолеты. Он, вероятно, не предназначен для прямого противостояния с американскими истребителями пятого поколения, такими как F-22 или F-35, за исключением случаев самообороны. Российский Су-57 — это специализированный истребитель для завоевания господства в воздухе, способный выслеживать и атаковать американские истребители, такие как F-22 и F-35.

Таким образом, у русских и китайцев были разные требования и приоритеты при создании этих самолетов, и этим объясняются различия в способностях их истребителей пятого поколения.