Немецкий эксперт заявил, что Запад не способен перехватить «Авангард»

Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" представляет собой "абсолютно реальную угрозу", при этом сегодня на Западе эффективных средств противодействия таким боевым системам по-прежнему нет, об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.

По его словам, отражение удара комплекса "Авангард" является очень сложной задачей.

"Это действительно сложно. Разумеется, были проведены различные исследования, и работа над созданием средств противодействия подобным боевым системам продолжается. В данный момент эффективных средств противодействия пока, однако, нет" — подчеркнул немецкий специалист.

Кроме того, отсутствие у Вашингтона средств противодействия российскому гиперзвуковому оружию в марте 2018 года подтвердил и начальник Стратегического командования Вооруженных сил США, американский генерал Джон Хайтен, напомнил Цимпер.

Испытания системы "Авангард"

В среду, 26 декабря, президент России Владимир Путин заявил о завершении успешных испытаний нового вида российского оружия — гиперзвуковой системы "Авангард".

"По моему поручению предприятия промышленности министерства обороны подготовили и провели завершающее испытание этой системы. Оно только что завершилось, завершилось полным успехом", — сказал глава государства на встрече с членами правительства.

Путин добавил, что новый комплекс поступит на вооружение российской армии в 2019 году.

"Будет развернут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения. Это большое событие и в жизни вооруженных сил, а, пожалуй, в жизни страны. В России появился новый вид стратегического оружия", — отметил он.

Президент также подчеркнул, что "Авангард" будет надежно обеспечивать безопасность России на десятилетия вперед.