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Немецкий эксперт заявил, что Запад не способен перехватить «Авангард» 

РИА Новости + ещё 66 1 час назад
Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" представляет собой "абсолютно реальную угрозу", при этом сегодня на Западе эффективных средств противодействия таким боевым системам по-прежнему нет, об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер.
По его словам, отражение удара комплекса "Авангард" является очень сложной задачей.
"Это действительно сложно. Разумеется, были проведены различные исследования, и работа над созданием средств противодействия подобным боевым системам продолжается. В данный момент эффективных средств противодействия пока, однако, нет" — подчеркнул немецкий специалист.
Кроме того, отсутствие у Вашингтона средств противодействия российскому гиперзвуковому оружию в марте 2018 года подтвердил и начальник Стратегического командования Вооруженных сил США, американский генерал Джон Хайтен, напомнил Цимпер.
Испытания системы "Авангард"
В среду, 26 декабря, президент России Владимир Путин заявил о завершении успешных испытаний нового вида российского оружия — гиперзвуковой системы "Авангард".
"По моему поручению предприятия промышленности министерства обороны подготовили и провели завершающее испытание этой системы. Оно только что завершилось, завершилось полным успехом", — сказал глава государства на встрече с членами правительства.
Путин добавил, что новый комплекс поступит на вооружение российской армии в 2019 году.
"Будет развернут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения. Это большое событие и в жизни вооруженных сил, а, пожалуй, в жизни страны. В России появился новый вид стратегического оружия", — отметил он.
Президент также подчеркнул, что "Авангард" будет надежно обеспечивать безопасность России на десятилетия вперед.
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Комментарии375
Оружие , Армия , Видео , Владимир Путин , Министерство обороны
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