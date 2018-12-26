Военный эксперт рассказал о предназначении ракетного комплекса «Булат»

"Ростехе" сообщили о разработке нового комплекса управляемого ракетного вооружения "Булат". Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik уточнил, что схожие разработки ведутся и за рубежом, но российские оборонщики опережают зарубежных коллег.

Ростех" разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат". Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергей Абрамов

"Да, такая работа есть. Больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Мы держим такую информацию в секрете", — сказал он.

Ракетный комплекс "Булат" будут устанавливать на боевую модель перспективной бронетехники.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik рассказал о предназначении этого комплекса.

"Установка этого комплекса предусматривается в новых модульных системах, которые будут устанавливаться на перспективную бронетехнику. Поставки в армию этого комплекса, насколько можно понять, запланированы в недалеком будущем. Технические характеристики комплекса засекречены. Но судя по тем кадрам, которые были показаны на форуме "Армия-2017", комплекс предназначен для поражения бронированных целей, укрепленных позиций противника и решения задач поддержки пехоты и контроля поля боя в комплексном взаимодействии с мотострелковыми и бронетанковыми подразделениями", — сказал Борис Рожин.

По его словам, схожие разработки ведутся и за рубежом, при этом российские оборонщики опережают зарубежных коллег.

"Ведутся аналогичные разработки в Китае, там есть соответствующие наработки у корпорации Norinco. Ведется разработка новых комплексов вооружений для (американской — ред.) БМП Bradley. Но это, скорее, концепции или перспективные разработки, которые пока что не предназначены для поставки в войска", — отметил Борис Рожин.

По данным открытых источников, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" был представлен макет необитаемого боевого модуля "Эпоха", оснащенного новым управляемым ракетным комплексом "Булат", а также 57-миллиметровой автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и пусковыми установками ПТУР "Корнет".