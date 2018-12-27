Россия признала отставание от США и Израиля по беспилотникам

Сергей Абрамов. Беспилотники являются трендом сегодняшнего и завтрашнего дня, поэтому российские предприятия работают над созданием самих летательных аппаратов и полезной нагрузки для них, заявил РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха»

«Да, мы вошли в эту сферу чуть позже, чем наши зарубежные партнеры, в частности, Израиль или США, однако уже сейчас по некоторым продуктам мы уже не уступаем самым современным аналогам. Думаю, пройдет еще немного времени, и у нас в этой области будет полный паритет с основными странами-производителями робототехники и беспилотников», — сказал топ-менеджер.

Абрамов добавил, что беспилотник «Корсар» находится в опытной эксплуатации в Минобороны , а его дальнейшая судьба зависит от требований и пожеланий заказчика.

Самолетный и вертолетный ударные беспилотники «Корсар» впервые показали в апреле на репетиции парада Победы, прошедшей на Красной площади в Москве.

В октябре 2017 года аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа (США) заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от зарубежных.

Самолетный «Корсар» построен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты «Атака», а также многоцелевые реактивные гранаты. Контейнеры для боеприпасов показаны вместе с аппаратом на платформе грузовика.

Вертолетный «Корсар» построен по схеме с соосными винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность. В отличие от самолетного типа, он может взлетать и садиться с малых и неподготовленных площадок, его можно применять как в сухопутных войсках, так и на флоте. Беспилотник имеет на вооружении как управляемые, так и неуправляемые ракеты.