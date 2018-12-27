The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию

The National Interest (США) . Углубление бюджетных сокращений может вынудить российские вооруженные силы обойтись гораздо меньшим количеством новых самолетов и всего дюжиной Су-57. Американцы в 2018 году эксплуатировали несколько сотен истребителей-невидимок пятого поколения. Су-57 прекрасны и в то же время эти истребители слишком дорогие для России , чтобы покупать их в значительных количествах, отмечает эксперт. Углубление бюджетных сокращений может вынудить российские вооруженные силы обойтись гораздо меньшим количеством новых самолетов и всего дюжиной Су-57. Американцы в 2018 году эксплуатировали несколько сотен истребителей-невидимок пятого поколения.

Ключевой момент: красивая фотосессия не может обратить вспять экономический спад и не может волшебным образом построить сотни новых истребителей-невидимок. Российский Су-57 мог бы стать звездой медиапространства. Но в военной стратегии Москвы он не играет значительной роли.

Минобороны России сняло впечатляющее видео с четырьмя прототипами истребителей-невидимок Су-57. Но такого рода эффектный показ не делает Су-57 более актуальным.

Су-57 прекрасны. И в то же время эти истребители слишком дорогие для России, чтобы покупать их в значительных количествах.

В видеороликах, подготовленных в ноябре 2018 года кремлевским телеканалом «Звезда» , четыре двухмоторных Су-57 летают в тесном строю с оснащенным фотооборудованием Ан-12. Два прототипа самолета-невидимки приземляются одновременно. Один Су-57 выполняет плоский штопор.

Представленные на видео четыре Су-57 составляют почти половину из десятка истребителей-невидимок, приобретенных российскими ВВС с момента первого полета этого типа самолетов в 2010 году. В феврале 2018 года два Су-57 были недолгое время дислоцированы в Сирии . Не приводя серьезных доказательств, в Кремле утверждали, что самолеты выполняли в это время бомбардировки.

Кремль заказал первую дюжину серийных Су-57 в августе 2018 года, надеясь сформировать первую регулярную эскадрилью в 2019 году. В условиях сокращения военных бюджетов на фоне экономического спада Москва решила не приобретать эти самолеты в большом количестве.

Пока неясно, во сколько обошлась разработка Су-57, сколько потребуется для ее завершения, и во сколько обойдется российским налогоплательщикам каждый серийный самолет. Американские военные потратили более 60 миллиардов долларов на приобретение около 180 F-22, и ожидают потратить еще 400 миллиардов долларов на покупку порядка 2,3 тысячи F-35.

Российское правительство попыталось объяснить решение о снижении темпов программы Су-57.

«Вы знаете, что сегодня Су-57 считается одним из самых лучших самолетов в мире, — сказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью телевидению в июле 2018 года, — поэтому нам нет смысла сегодня форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».

Время интеграции Су-57 в структуру российских военно-воздушных сил истекает. «Истребитель-невидимка пятого поколения» начал разрабатываться в начале 2000-х годов, но его судьба связана с военной доктриной Кремля 2009 года, целью которой было обратить вспять годы сокращения бюджета и снижения боеготовности.

В мае 2009 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев анонсировал новую Стратегию национальной безопасности до 2020 года. Стратегия высоко оценивала деятельность бывшего (и будущего — прим. автора) президента Владимира Путина за то, что он вывел Россию из «политического и социально-экономического системного кризиса», и прогнозировала, что Россия «укрепит свое влияние на мировой арене» как ведущая держава в политическом и экономическом плане.

Новая стратегия была подкреплена «беспрецедентным» увеличением расходов, говорится в отчете Международного института стратегических исследований «Военный баланс» (The Military Balance) за 2017 год.

«Доля военных расходов по отношению к ВВП увеличилась, в результате чего Россия оказалась в небольшой группе стран, тратящих на оборону более пяти процентов ВВП».

«После почти двух десятилетий деградации и пренебрежения вооруженными силами Москва начала разрабатывать более современные вооруженные силы, способные к проецированию силы за пределами российских границ», — сообщило в 2017 году Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) США.

Расходы были направлены на производство пяти типов истребителей — Су-57, а также трех варианта Су-27, среди которых Су-30, Су-34 и Су-35, и, наконец, модифицированной версии МиГ-29. Российская военная авиация получила в 2017 году около 200 новых и модернизированных самолетов и еще около 100 — в 2018 году. Для сравнения, в 2018 году Вооруженные силы США заказали более 400 новых самолетов.

Экономический спад, сокративший в 2015 году ВВП почти на 4%, заставил Москву пересмотреть приоритеты.

«При подготовке бюджета на 2016 год было ясно, что такой уровень расходов поддерживать нельзя», — сообщает Международный институт стратегических исследований.

Те несколько лет, когда расходы находились на более высоком уровне, оказали существенное влияние на российские военно-воздушные силы.

«Значительные поставки новых самолетов фронтовой авиации и их интенсивное использование в Сирии за короткое время создали совершенно новый облик российских военно-воздушных сил», — написал аналитик Кир Джайлс (Keir Giles) в докладе 2017 года для «Фонда Карнеги за международный мир».

«Оптимистично настроенные российские комментаторы, сравнивая свою военно-воздушную мощь только с силами Вашингтона, отмечают приблизительный количественный паритет с ВВС США», — продолжает Джайлс.

Фактически, по оценкам РУМО США, в 2017 году на вооружении у России была всего тысяча самолетов тактической авиации. В то же время американские ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты вместе обладали более чем тремя тысячами истребителей.

РУМО США подсчитало, что для обеспечения выполнения стратегии 2009 года Кремлю к 2020 году необходимо было приобрести тысячу новых самолетов и вертолетов. Углубление бюджетных сокращений может вынудить российские вооруженные силы обойтись гораздо меньшим количеством новых самолетов и всего дюжиной Су-57.

Напротив, американцы в 2018 году эксплуатировали несколько сотен истребителей-невидимок пятого поколения F-22 и F-35, причем много других F-35 было заказано или находилось в стадии производства.

«Западные авиационные эксперты… отмечают, что отсутствие у России самолетов пятого поколения, особенно учитывая их способность обеспечивать ситуационную осведомленность дружественных сил, представляет собой критический разрыв в военном потенциале», — отметил Джайлс.

Красивая фотосессия не может обратить вспять экономический спад и не может волшебным образом построить сотни новых истребителей-невидимок. Российский Су-57 мог бы стать звездой медиапространства. Но в военной стратегии Москвы он не играет значительной роли.