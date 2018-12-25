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Focus Online рассказал, почему России и США не нужен ДРСМД 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Действие договора РСМД, возможно, прекратится через 40 дней, когда истечёт ультиматум США, пишет Focus Online. Военные эксперты Томас Йегер и Альберт Штахель рассказали изданию, что в случае такого развития событий мир может столкнуться с бесконтрольной гонкой вооружений, а США могут начать размещать свои ракеты в странах Европы. При этом, основным мотивом для выхода из договора и для России и для США являются действия Китая, который, не будучи связанным ограничениями, заметно нарастил свой арсенал ракет средней и малой дальности.
Договор РСМД действует последние 40 дней — именно столько осталось до истечения ультиматума, выдвинутого США в адрес России, пишет Focus Online. В его рамках от Москвы требуют уничтожения всех ракет типа «Новатор 9М729», которые, якобы, нарушают условия договора, заключённого ещё в 1987 году. Российская сторона отрицает эти обвинения.
Таким образом, теоретически, уже с февраля 2019 года США и Россия вновь смогут производить и развёртывать ракеты средней и малой дальности. Военные эксперты Альберт Штахель и Томас Йегер рассказали Focus Online о том, что может произойти после окончания действия РСМД и почему Россия и США пошли на такой шаг.
Последствия, по мнению Йегера, будут крайне негативными: Европа находится в зоне досягаемости российских ракет средней и малой дальности, и если РСМД прекратит своё действие, США могут в качестве защитной меры начать размещение своих ракет на европейской территории. В таком случае, Европе в военном плане придётся полностью положиться на Вашингтон. Здесь содержится определённая доля риска, ввиду появляющейся зависимости европейцев от своенравного и переменчивого Дональда Трампа. Альберт Штахель менее пессимистичен в прогнозах, однако и он видит в разрыве ДРСМД угрозу европейской безопасности и призывает к сотрудничеству с США в рамках НАТО.
Альберт Штахель считает, что Россия идёт на «подрыв» РСМД из потребностей собственной безопасности. При этом, он не считает, что действия России спровоцированы Китаем, в отличие от Йегера, который пишет, что Поднебесная, не связанная ограничениями ДРСМД, серьёзно нарастила свой ядерный арсенал, угрожающий российским интересам в азиатском регионе. Поэтому, решение России развивать свои ракеты средней и малой дальности, по мнению эксперта, направлено, в первую очередь не против США, а против растущей самоуверенности Китая в Азии, которая проявляется, к примеру, в вопросах принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море.
Комментируя возможные мотивы разрыва договора, имеющиеся у американской стороны, Альберт Штахель выделяет два основных момента. Во-первых, Вашингтон не хочет отстать от России в развитии стратегических вооружений. Во-вторых, гипотетическое прекращение действия Договора РСМД позволит США усилить давление на Европу, чтобы вынудить её к большим тратам на оборону. Учитывая угрозу от российских ракет, которая возникнет в случае прекращения действия ДРСМД, Европа вполне может поддаться этому давлению. Томас Йегер придерживается другой точки зрения: он считает, что своим ультиматумом, Вашингтон пытается удержать Россию «в узде» в военном плане: либо Россия пойдёт на попятную, либо США, выйдут из ДРСМД и начнут создавать свои вооружения, чтобы вернуть прежнее соотношение. Кроме того, Америка хочет ликвидировать отставание от стран, которые не были связаны ограничениями в области ракет средней и малой дальности — в первую очередь, от Китая.
В данной ситуации компромиссным решением могло бы стать заключение нового договора между Россией и США с участием Китая. Как считает Томас Йегер, «таким образом можно будет предотвратить неконтролируемую гонку вооружений». Если Вашингтон, Москва и Пекин сумеют договориться о допустимом количестве ракет, о местах их развёртывания и тестирования, тогда ДРСМД станет необязательным и последствия отказа от него будут преодолимы.
RT на русском: последние новости
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Комментарии3
Оружие , Политика , Статьи , Дональд Трамп , НАТО , Китай , Москва , США
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