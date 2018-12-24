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Модернизацию западных танков поставили под сомнение из-за «Арматы» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РГ
Эксперт Уилл Фланниган из издания Wavell Room считает, что британский Challenger 2, американский M1A2 Abrams и германский танк Leopard 2 олицетворяют собой пик развития бронетехники НАТО в 90-е годы. Однако российский танк "Армата" выигрывает по трем ключевым позициям — выживаемости, огневой мощности и мобильности.
"Оценка соответствия Т-14 общепринятым критериям конструкции бронетехники демонстрирует глубокое понимание конструкции танка российскими военными. Мобильность всегда была трудным фактором для баланса между двумя другими критериями, достижение хорошей мобильности обычно обходится огневой мощью и живучестью. С этой целью Т-14 имеет относительно низкий вес по сравнению с Challenger 2, который весит 62 тонны", — пишет военный эксперт.
Огневая мощь достигается с помощью многоцелевого гладкоствольного орудия калибром 125-мм вместе с несколькими пулеметами. В случае надобности ее можно будет заменить на 152-миллиметровую 2А83. Пушка "Арматы" точнее 120-миллиметровой L-55, установленной на Leopard 2А7, при этом износоустойчивость российского ствола гораздо лучше, чем у конкурентов. Отметим, что пушка Abrams уже более 25 лет не знает значимых модернизаций. Более того, она является лицензионной копией немецкой пушки Rheinmetall Rh-120, которая имеет довольно скромные характеристики. Кроме того, в отличие от западной бронетехники российские танковые пушки способны стрелять противотанковыми управляемыми ракетами. Эксперт также обратил внимание, что британский танк находится в невыгодном положении, так как не может стрелять 120-мм стандартными боеприпасами НАТО из-за нарезного ствола пушки.
"Хотя нет никаких сомнений в том, что в систему управления огнем танка Challenger 2 могут быть внесены некоторые улучшения, это по-прежнему не устраняет устаревшее нарезное вооружение или ограниченные боеприпасы", — считает эксперт, и добавляет, что с условием учета темпов российского прогресса в области танкового вооружения британский танк сталкивается с реальной угрозой устаревания еще до того, как программы по модернизации начнут функционировать.
Кроме того, как обратил внимание Уилл Фланниган, "Армата" использует улучшенную подвеску и эффективный дизельный двигатель, что позволяет ей поддерживать хороший рабочий диапазон и стратегическую мобильность. Российский танк также радикально превосходит своих коллег в защите экипажа. Кроме традиционной брони T-14 использует несколько защитных мер. Прежде всего речь идет о системе активной защиты двух типов. Первая состоит из инфракрасного глушителя "Штора" и мортирок для постановки дымовых завес, что приводит к ослеплению систем наведения противотанковых ракет. Второй тип активной защиты "Афганит" позволяет перехватывать в полете летящие в танк снаряды и другие боеприпасы. Подобные системы стоят на израильской бронетехнике, а в странах НАТО работы только начались. Эксперт считает, что установка на танки НАТО дополнительных блоков защиты приведет к увеличению веса машин на несколько тонн, и скажется на мобильности танков, вес которых и сейчас превышает 60 тонн.
"В целом, российский Т-14 явно вынудил правительства Великобритании и США попытаться разработать новую технологию, но без планирования Challenger 2 и M1A2 могут продержаться только до того момента, пока они не устареют без надежной замены", — считает автор издания.
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Оружие , Армия , НАТО
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