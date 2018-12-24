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Пакистано-китайские JF-17M вытеснили российские МиГ-29 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Купленные Мьянмой у Пакистана истребители четвертого поколения JF-17M, оснащенные новейшим оружием, лучше, чем российские МиГ-29 и китайские A-5 (экспортная версия созданной в КНР лицензионной копии МиГ-19), подходят для противокорабельной обороны, пишет в Twitter сингапурский военный эксперт Коллин Кох.
«Если я не ошибаюсь, ВВС Мьянмы до этого не имели возможностей для противокорабельного удара, если не считать неуправляемый бомбы и ракеты, используемые МиГ-29 и А-5», — полагает специалист.
Кох отдельно отметил, что JF-17M получат C-802 — экспортный вариант китайской дозвуковой противокорабельной ракеты YJ-83. Также истребитель вооружен китайскими управляемой ракетой класса «воздух-воздух» средней дальности PL-12 и ракетой малой дальности класса «воздух-воздух» PL-5E-II.
Самолет JF-17 собирается в Пакистане при технологической поддержке Китая. Разработка самолета, впервые поднявшегося в воздух в 2003 году, заняла примерно десять лет. Машина получает российский (РД-93) или аналогичный китайский (WS-13) двигатели. Стоимость одного JF-17 версии Block 3 превышает 30 миллионов долларов.
В декабре стало известно, что в отказе Индии от поставок советского (российского) палубного многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29К виноват производитель — корпорация «МиГ».
В январе Россия договорилась о продаже Мьянме шести истребителей Су-30СМЭ. В 2000-е года вторая страна приобрела у первой 32 единицы МиГ-29.
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Комментарии
Оружие , Армия , МиГ , Китай , Бирма , Пакистан
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