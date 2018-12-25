Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

National Interest оценил модернизацию «смертоносного» Ми-28 

РИА Новости + ещё 4
С учетом всесторонней модернизации вертолета Ми-28 до уровня Ми-28НМ "Ночной охотник" эта машина может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу, об этом пишет американский журнал The National Interest.
Ми-28 активно применялся ВКС России в ходе гражданской войны в Сирии, и в этот период были выявлены многочисленные проблемы с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя, отмечает издание.
Однако если в предыдущих версиях вертолета конструкторы ограничивались незначительными усовершенствованиями, то Ми-28НМ претерпел всестороннюю модернизацию, указывает автор статьи.
Так, на военной выставке "Армия-2018" был показан последний опытный образец вертолета, на котором была продемонстрирована "мощная" противотанковая ракетная система "Хризантема-В", пишет The National Interest.
Кроме того, на обновленном вертолете установлен усовершенствованный двигатель ВК-2500П, у которого увеличен срок эксплуатации, отмечает издание.
Переход на более эффективный двигатель наверняка позволит сэкономить немало средств, особенно если российская авиация будет использовать ВК-2500П и на других военных вертолетах, продолжая модернизировать свой парк, считает автор статьи.
А в том случае, если Ми-28НМ в будущем будет поставляться на экспорт, то улучшенный двигатель станет явным плюсом для иностранных покупателей, заключает The National Interest.
Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — "Опустошитель") — советский и российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.
Последние новости
Посольство РФ прокомментировало прибытие корабля Британии в Одессу Запад ждет вторжения "вежливых людей" Американское СМИ: разговор Трампа и Эрдогана привел к "катастрофе"
Комментарии3
Оружие , Армия , Видео , НАТО , The National Interest , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«При любых обстоятельствах»: РФ дала ЕС громкое обещание162
В Москве заявили об аресте моряков НАТО703
Лукашенко посчитали иждивенцем93
Киев остался без документов об «украинском Крыме»130
Война начинается: определены направления удара в Донбассе4
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
01:40
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Армия
00:54
«Ребята, которые были в Турции — везде на первом плане»
Общество
03:06
Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по РФ
Политика В мире
00:38
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Гаджеты Интернет
04:53
Стало известно о готовности Украины к нападению
Политика
00:58
«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»
В мире Украина
06:27
Глава Росстата лишился поста
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение