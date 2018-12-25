National Interest оценил модернизацию «смертоносного» Ми-28

С учетом всесторонней модернизации вертолета Ми-28 до уровня Ми-28НМ "Ночной охотник" эта машина может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу, об этом пишет американский журнал The National Interest

Ми-28 активно применялся ВКС России в ходе гражданской войны в Сирии , и в этот период были выявлены многочисленные проблемы с бортовыми электронными системами и с характеристиками двигателя, отмечает издание.

Однако если в предыдущих версиях вертолета конструкторы ограничивались незначительными усовершенствованиями, то Ми-28НМ претерпел всестороннюю модернизацию, указывает автор статьи.

Так, на военной выставке "Армия-2018" был показан последний опытный образец вертолета, на котором была продемонстрирована "мощная" противотанковая ракетная система "Хризантема-В", пишет The National Interest.

Кроме того, на обновленном вертолете установлен усовершенствованный двигатель ВК-2500П, у которого увеличен срок эксплуатации, отмечает издание.

Переход на более эффективный двигатель наверняка позволит сэкономить немало средств, особенно если российская авиация будет использовать ВК-2500П и на других военных вертолетах, продолжая модернизировать свой парк, считает автор статьи.

А в том случае, если Ми-28НМ в будущем будет поставляться на экспорт, то улучшенный двигатель станет явным плюсом для иностранных покупателей, заключает The National Interest.