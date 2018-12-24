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NI раскритиковал американского посла за слова о «музейности» Ту-160 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Американский журнал The National Interest скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские стратегические ракетоносцы Ту-160 с "музейными экспонатами" и заявил о том, что они представляют какой-либо угрозы.
Как отмечает издание, с учетом нынешних возможностей Ту-160, а также принимая во внимание их предстоящую модернизацию до уровня Ту-160М2, можно заключить, что данные самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем.
По мнению автора статьи, "в атмосфере политического позерства" необходимо в первую очередь учитывать уровень возможностей российских ракетоносцев. Возраст техники не обязательно означает ее отсталость, отмечает The National Interest. Издание напоминает, что американские истребители F-16, которые на десять лет "старше" Ту-160, до сих в строю и, как предполагается, останутся на вооружении США до 2040-х годов.
При этом стратегические бомбардировщики, такие как Ту-160, не обязательно должны соответствовать последним достижениям авиастроения для выполнения своих непосредственных задач, полагает автор статьи. Ту-160 несут в себе угрозу, так как способны "надежно" доставлять до цели свою боевую нагрузку, что было продемонстрировано в Сирии, пишет издание.
Кроме того, Россия планирует модернизировать свой парк ракетоносцев, отмечает автор. Так, в 2019 году планируется развернуть производство модернизированного Ту-160М2, который будет оснащен современной авионикой и улучшенными двигателями, что является свидетельством успеха базовой модели, заключает The National Interest.
Бомбардировщик Ту-160 считается самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым воздушным судном. Стоит на вооружении с 1987 года, впервые был применен в боевых условиях во время операции ВКС России в Сирии.
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Комментарии1
Оружие , Армия , Видео , The National Interest , Колумбия , США
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