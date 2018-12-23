Отправят на мины: новое применение устаревшим Т-64А нашли на Украине

В Житомирской области Украины состоялась пропагандистская акция по "массовой передаче" боевой техники ВСУ. Среди действительно новых образцов можно упомянуть партию бронеавтомобилей "Варта", грузовики "Богдан", КрАЗ, беспилотники и автоматизированный комплекс управления силами ПВО "Ореанда-ПС".

Что же касается другого оружия, то это были подвергшиеся капитальному ремонту советские образцы. Правда, здесь не обошлось без курьезов. Среди выставленных БМП-1 военные эксперты разглядели прибывшие недавно из-за рубежа экземпляры, которые все еще приспособлены для запуска ПТУР "Малютка", давно снятых с вооружения в ВСУ.

По данным блога Дианы Михайловой, для чего-то на шоу пригнали два вертолета Ми-8 с неработающей аппаратурой РЭБ.

Продемонстрированные БМ-21 "Град" были смонтированы на шасси старых советских Уралов-375 с еще бензиновыми двигателями.

Танки Т-64БВ с тепловизорами не могли передать в войска еще с августа, когда они принимали участие в киевском параде.

Впервые были продемонстрированы машины разминирования, созданные на базе Т-64А. По информации канала Алексея Хлопотова Gur Khan attacks! в "Яндекс. Дзен", на броневетеранов, разработанных почти полвека назад, установили колейные минные тралы КМТ-7. При этом были демонтированы 125-мм орудия 2А46 и спаренные с ними 7,62-мм пулеметы ПКТ. Для самообороны оставили зенитный 12,7-мм НСВТ "Утес".

В отличие от аналогичной техники российского производства, эти гусеничные деминеры не оборудованы динамической защитой и, соответственно, обладают намного меньшей живучестью.