В США заявили о превосходстве «Арматы» над танками НАТО

Презентация российского танка Т-14 "Армата" в 2015 году выявила усиливающееся устаревание основных боевых танков (ОБТ) НАТО — британского Challenger 2 и американского M1A2 Abrams, об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на статью эксперта Уилла Флэннигена.

Автор статьи сравнивает Т-14 и машины НАТО по трем ключевым пунктам: живучести, огневой мощи и мобильности.

Самым "радикальным" изменением в Т-14 по сравнению с более старыми танками, как считает Флэнниген, является его живучесть. Так, для поддержания достаточного уровня защиты Challenger 2 и M1A2 могут оснащаться дополнительными средствами в виде блоков динамической защиты, что, однако, пагубно влияет на вес и так достаточно тяжелых машин, и при этом не дает никаких гарантий защиты. При этом в "Армате", наряду с обычной броней, используется, вероятно, одно из наиболее революционных средств защиты танков — комплекс активной защиты, отмечает The National Interest.

При этом, по мнению автора, интеграция такой системы в Т-14 демонстрирует, насколько далеко западное танкостроение отстало в сфере применения более легких и более эффективных систем защиты танков. Так, сегодня в обычных модификациях Challenger 2 и M1A2 системы активной защиты не используются, что говорит о том, что танки НАТО уступают современным российским машинам.

Огневая мощь Т-14 обеспечивается многоцелевой 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, при этом, в отличие от западных танков, российские и советские танковые пушки имеют возможность стрелять противотанковыми управляемыми ракетами, а боевая эффективность Challenger 2 и M1A2, несмотря на успехи в войне с Ираком, вызывает лишь озабоченность, что особенно проявляется после создания Т-14, считает автор.

Кроме того, "Армата" сохранила относительно небольшой вес, при этом танк обладает улучшенной подвеской и эффективным дизельным двигателем, что позволяет машине иметь хороший запас хода и стратегическую мобильность. В свою очередь, все основные танки НАТО, включая M1A2 и Challenger 2, весят более 50 тонн в базовой модификации, что может вызвать проблемы при их развертывании, при этом использование дополнительных комплектов брони еще больше снижает их мобильность.

В итоге, бронетанковые силы как Великобритании и США, так и НАТО в целом, окажутся в крайне невыгодном положении по сравнению с модернизированными российскими сухопутными силами, вооруженных "Арматой", полагает автор материала.

Таким образом, появление Т-14 явно вынудило к действиям как Великобританию, так и США, чтобы попытаться соответствовать новым технологиям, заключает The National Interest.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.

За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает танкистам возможность остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.