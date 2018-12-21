Новейший российский автомат АК-12 замечен на параде в Катаре

На прошедшем в столице Катара параде вооруженных сил был замечен автомат АК-12. Два из прошедших торжественным маршем по улицам Дохи подразделений были оснащены новейшим изделием российской оборонной промышленности.

Такой прорыв можно считать большим успехом концерна "Калашников" . Как считают военные эксперты, такой яркий дебют предварит дальнейшие закупки этого образца стрелкового оружия другими государствами.

Необходимо упомянуть, что накануне первая партия из 2500 автоматов этой модели в была отгружена российскому Министерству обороны.

5,45-мм АК-12 является вершиной модельного ряда стрелкового оружия легендарного бренда. В его создании обобщен многолетний опыт конструирования, выпуска и эксплуатации знаменитых АК.