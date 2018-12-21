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Новейший российский автомат АК-12 замечен на параде в Катаре 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: пресс-служба АО "Концерн "Калашников"
На прошедшем в столице Катара параде вооруженных сил был замечен автомат АК-12. Два из прошедших торжественным маршем по улицам Дохи подразделений были оснащены новейшим изделием российской оборонной промышленности.
Такой прорыв можно считать большим успехом концерна "Калашников". Как считают военные эксперты, такой яркий дебют предварит дальнейшие закупки этого образца стрелкового оружия другими государствами.
Необходимо упомянуть, что накануне первая партия из 2500 автоматов этой модели в была отгружена российскому Министерству обороны.
5,45-мм АК-12 является вершиной модельного ряда стрелкового оружия легендарного бренда. В его создании обобщен многолетний опыт конструирования, выпуска и эксплуатации знаменитых АК.
В настоящее время по своим характеристикам автомат ни в чем не уступает самым лучшим зарубежным образцам и в то же время сохраняет традиционную простоту и надежность — за что всегда и ценились разработки Михаила Тимофеевича Калашникова.
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Комментарии1
Оружие , Армия , Михаил Калашников , Ижмаш
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