Patriot и ЗРК C-400: что выберет Турция

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции зенитных ракетных систем Patriot РАС-3 на общую сумму в $3,5 млрд И это породило некоторые сомнения в том, что судьба контракта по поводу поставок С-400 Анкаре останется неизменной. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, почему одно другому не мешает и зачем Эрдогану две разные зенитные ракетные системы.

В связи с закупкой Турции у США зенитной ракетной системы «Патриот» РАС-3 в отечественных СМИ появилось достаточно много неточностей и разночтений, связанных с поставками зенитного ракетного вооружения в целом и особенностей «Патриота» в частности.

Турция, к слову говоря, уже дважды «проехала» мимо «Патриота». Первый раз это произошло в 2013 году, когда вместо американской системы Анкара собралась уже было закупить китайскую ЗРС, но сделка с китайцами в итоге тогда так и не состоялась. А в 2017 году вместо РАС-3 турки решили приобрести С-400 «Триумф».

Первое, что следует уточнить в сфере закупок ЗРС, зенитное ракетное вооружение поставляется исключительно комплектно. Если хотя бы одна позиция в комплекте поставки пропущена, то это приведет к невозможности боевого применения зенитной ракетной системы в целом.

К примеру, ЗРС С-400 «Триумф» инозаказчикам и в зенитные ракетные войска ВКС РФ поставляется в следующем виде (об этом ранее писала «Газета.Ru»): так называемыми полковыми комплектами, или, как его иногда сокращенно именуют в документах — 1/2, 1/4 или 1/6. То есть командный пункт системы (КПС или средства управления в составе пункта боевого управления 55К6Е, радиолокационного комплекса (РЛК) 91Н6Е) и несколько зенитных ракетных комплексов (максимум шесть) в составе многофункциональной РЛС 92Н6Е, до 12 транспортно-пусковых установок типа 5П85СЕ2, 5П85ТЕ2 с возможностью размещения на каждой четырех зенитных управляемых ракет типа 48Н6Е3, 48Н6Е2 (или 40Н6).

К примеру, сообщается, что Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Турции зенитных ракетных систем «Патриот», общая сумма сделки составит $3,5 млрд

Комплект поставки ЗРС «Патриот» PAC-3 может выглядеть только следующим образом: командный пункт управления огнем AN/MSQ-104; многофункциональная РЛС с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-65; пусковые установки М903; зенитные управляемые ракеты МIМ-104 (различных модификаций, включая РАС-3MSE); источники энергоснабжения AN/MSQ-26; средства радиотехнической и инженерной маскировки; средства связи, технологическое оборудование.

Если обращаться к проверенной информации, то Турция намерена приобрести четыре командных пункта управления огнем, четыре многофункциональных РЛС с фазированной антенной решеткой, 20 пусковых установок и все остальное сопутствующее этому комплекту поставки оборудование, включая пять источников энергоснабжения AN/MSQ-26. То есть речь фактически идет о покупке четырех батарей «Патриот» РАС-3.

Что касается ракет MIM-104E и РАС-3MSE (Missile Segment Enhancement, последняя иногда именуется ERINT), то Турция намерена приобрести в США 80 первых и 60 вторых изделий. Возникает вопрос — много это или мало? Для справки, есть такая расчетно-снабженческая единица — боекомплект. К примеру, для зенитного ракетного комплекса С-75 он составлял 12 ракет, а в зенитном ракетном дивизионе должно быть два боевых комплекта. Итого в одном зрдн — 24 ракеты.

В зенитном ракетном полку обычно три-четыре дивизиона. Соответственно, ракет получается 72-96. Кроме того, еще два боевых комплекта хранятся в техническом дивизионе. Итого в полку — 144-192 ракеты. Но обычно изделий в полках по разным причинам бывало намного больше.

Так что турки собираются закупить у американцев ракет всего-навсего на один полк (или войсковую часть, ему равную). В общем-то, относительно немного.

Теперь о главном — откажется ли Реджеп Тайип Эрдоган от приобретения ЗРС С-400? Оснований предполагать это — нет.

Дело в том, что российская сторона никогда не делает тайн из программного обеспечения своих систем. И это очень важное преимущество Москвы как продавца оружия. То есть потенциальный иностранный покупатель твердо уверен, что в ходе ведения боевых действий ни российская радиолокационная станция, ни командный пункт, ни автоматизированная система управления внезапно не отключатся (как это уже неоднократно бывало в ходе войн с западным оборудованием).

Еще одна немаловажная деталь заключается в том, что ЗРС С-400 способен поражать все типы целей без учета их государственной принадлежности.

Скажем, иорданский F-16 не может применить оружие по аналогичному истребителю F-16 ВВС Израиля. Просто таким образом отработано программное обеспечение в США. А ЗРС С-400 лишена этих недостатков. Она с равным успехом будет сбивать любые самолеты любого государства, если боевой расчет системы принял однозначное решение на поражение цели. Есть основания полагать, что в Турции об этом прекрасно осведомлены.

Тем не менее, записывать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в однозначного поклонника российского зенитного ракетного вооружения было бы явно преждевременно. Он, как и многие другие государственные лидеры, никогда не складывает все яйца в одну корзину и наверняка намерен проводить многовекторную политику в сфере военно-технического сотрудничества своего государства с иностранными партнерами.

К тому же контракт на поставку Турции группы зенитных ракетных дивизионов С-400 еще не выполнен. Вопрос будет окончательно закрыт только тогда, когда средства за «Триумф» поступят на счета соответствующих российских банков, турецкие военнослужащие пройдут обучение на территории РФ, выполнят начальные стрельбы, а вооружение и военная техника будут отгружены с предприятий-изготовителей и отправлены на места постоянной дислокации в Турции.

До этого времени возможны самые разные варианты.

И разного рода непредвиденные случаи в истории военно-технического сотрудничества России с иностранным государствами уже бывали. Иногда отмечался даже возврат уже полученных за оружие денег.

Если же сравнивать тактико-технические характеристики обеих систем — ЗРС С-400 и «Патриот» РАС-3, — то большинство показателей явно не в пользу американцев. Согласно официальным данным Минобороны РФ, ЗРС С-400 «Триумф» превосходит ЗРС «Патриот» РАС-3 практически по всем характеристикам. К примеру, дальность поражения баллистических целей у С-400 на 33% выше, чем у «Патриота», помимо этого, отечественная система способна уничтожать баллистические цели без помощи данных от спутниковой группировки. Время развертывания С-400 превосходит аналогичный американский показатель на 50%. Дальность поражения аэродинамических целей у С-400 в четыре раза больше, чем у «Патриота». По высоте уничтожения целей отечественная система превосходит американскую на 20%. Скорость поражаемых воздушных объектов у С-400 в 2,8 раза выше, чем у «Патриота».

Самое главное, цена отечественной системы ниже на 74%.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).