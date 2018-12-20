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Китай испытал новую баллистическую ракету 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Reuters
Китай испытал баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3) — аналог американской Trident II D-5 и российской Р-30 «Булава-30». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Washington Free Beacon.
Согласно источнику американского издания, первое летное испытание JL-3 состоялось в конце ноября. Ракета запускалась с дизель-электрической подлодки Type 032, которая находится в Бохайском заливе на северо-востоке Китая.
JL-3 создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования DF-41, ее дальность составляет 14 тысяч км. Предположительно, ракета имеет разделяющуюся головную часть с десятью блоками индивидуального наведения и способна поразить любую цель на территории США.
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