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МиГ-29 потерял топливные баки при взлете 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Российский военный самолет МиГ-29 уронил подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске, сообщает РБК.
Топливные баки упали на территорию бывшего молочного завода и Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Видеозапись, на которой видны разбросанные по земле детали, опубликована в Youtube-канале «Приазовские степи».
В администрации Ейского района рассказали, что при происшествии никто не пострадал.
«Баки с топливом МиГ-29 действительно упали на территории Ейского городского поселения, но упали в промышленной зоне, поэтому ни люди, ни инфраструктура не пострадали. В настоящее время органы прокуратуры и СК проводят проверку. В результате происшествия угрозы возгорания также не было. Под охрану баки взяла военная комендатура», — сказали в отделе ГУ и ЧС администрации района.
По сообщению «Интерфакса», потерянные баки принадлежат истребителю, взлетевшему с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске.
Подвесные топливные баки используются для увеличения дальности полета.
Комментарии19
Оружие , Видео , Катастрофы , ДОСААФ , Генпрокуратура РФ , Интерфакс
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