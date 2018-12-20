МиГ-29 потерял топливные баки при взлете

Российский военный самолет МиГ-29 уронил подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске, сообщает РБК.

Топливные баки упали на территорию бывшего молочного завода и Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Видеозапись, на которой видны разбросанные по земле детали, опубликована в Youtube-канале «Приазовские степи».

В администрации Ейского района рассказали, что при происшествии никто не пострадал.

«Баки с топливом МиГ-29 действительно упали на территории Ейского городского поселения, но упали в промышленной зоне, поэтому ни люди, ни инфраструктура не пострадали. В настоящее время органы прокуратуры и СК проводят проверку. В результате происшествия угрозы возгорания также не было. Под охрану баки взяла военная комендатура», — сказали в отделе ГУ и ЧС администрации района.

По сообщению «Интерфакса» , потерянные баки принадлежат истребителю, взлетевшему с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске.

Подвесные топливные баки используются для увеличения дальности полета.