Новые урановые снаряды для танков подтвердили успешность модернизационной программы МО РФ

Основой российских бронетанковых сил в ближайшем будущем будет не основной боевой танк Т-14 «Армата», который еще предстоит обкатать в опытной эксплуатации, а модернизированные версии боевых платформ разработки времен СССР.

Россия создала новые снаряды для танковой пушки 2А46

Эти платформы постоянно модернизируются, вследствие чего, они соответствуют в своих последних вариантах всем современным требованиям — в частности, Минобороны РФ сообщило, что танки Т-80БВМ доработаны под боеприпасы ЗБМ59 «Свинец-1» и ЗБМ60 «Свинец-2».

Отметим, что ЗБМ59 и ЗБМ60 являются бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами, т.е. таким типом боеприпасов, который стабилизируется в полете за счет аэродинамических сил, что значительно увеличивает его ударную кинетическую силу.

Если брать «Свинец-1», то данный боеприпас имеет сердечник из карбида вольфрама, который способен пробить 700-740 мм однородной брони на дистанции в 2 км. При этом, возможности «Свинца-2» еще выше — его сердечник создан из уранового сплава, вследствие чего, его пробивная мощность составляет 800-830 мм брони на расстоянии в 2 км. Оба снаряда сделаны для стандартной танковой пушки 2А46.

Данное орудие было разработано в СССР в шестидесятые годы для перспективных платформ Т-64 и Т-72, после чего, к ним присоединились и танки Т-80, которые по своей компоновке являются развитием Т-72, и Т-90 — последний, это вообще прямая модернизация Т-72.

Минобороны РФ проводит программу модернизации военной техники

В рамках проекта Т-80БВМ был доработан стабилизатор и механизм заряжания под боеприпасы ЗБМ59 и ЗБМ60, причем впервые данная машина была продемонстрирован министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на форуме «Армия-2018».

В то же время, контракт на эти работы между Министерством обороны РФ и предприятием «Уралвагонзавод» был подписан в 2017 году.

Здесь нужно понимать, что в данном вопросе не идет речи о производстве новой машины, а о доработке уже имеющихся в наличии образцов под современные требования и технологические решения. Так что, Т-80БВМ это, главным образом, модернизационный проект.

Впрочем, это полностью соответствует линии, которая выбрана в Министерстве обороны РФ при министре Шойгу, заключающейся в оптимальном расходовании средств и в получении максимального эффекта от любых закупочных операций со стороны военного ведомства.

Например, при Шойгу были реализованы танковые программы Т-72Б3 и Т-80БВМ, которые представляют собой модернизацию имеющегося парка бронетехники под новые стандарты путем установки новейших компонентов и капитального ремонта конкретных образцов.

Все платформы модернизируются по-своему

Это позволило военному ведомству под руководством Шойгу сэкономить существенные средства, которые были направлены на решение других оборонных задач. При этом, в качественном отношении Т-72Б3 и Т-80БВМ отвечают всем стандартам современной бронетехники.

Достаточно сказать, что эти бронебойные снаряды ЗБМ59 и ЗБМ60 созданы под Т-80БВМ и новейшие версии платформы Т-90, а Т-72Б3 является менее совершенным вариантом, хотя бы потому, что поставка этих танков в бронетанковые войска состоялась более пяти лет назад.

«Это вообще очень узкий вопрос, хотя понятно, что Т-72Б3 и Т-80БВМ являются разными танками, причем, главным образом, из-за двигателя. По этой причине Т-80БВМ в прессе часто называют «реактивным танком», — констатирует Храмчихин.

Россия эффективно обновляет свой бронетанковый парк

По словам Александра Анатольевича, сама модернизация старых советских танков является оправданной, поскольку такой бронетехники на наших складах содержится много, и, видимо, именно этот проект Минобороны РФ и министр Шойгу видят наиболее оптимальным решением задачи по обновлению парка Российской армии. К тому же, Т-14 «Армата» на сегодняшний день стоит чрезвычайно дорого.

«Здесь нужно понимать, что нашим сухопутным силам нужно большое количество танков, поэтому это оптимальный вариант решения данной проблемы. Кроме того, есть основания говорить, что сейчас он является единственным», — заключает Храмчихин.

Как считает эксперт, на сегодня нужно говорить, что в ближайшие годы Минобороны РФ не будет закупать большое количество единиц основного боевого танка Т-14 «Армата». Причина здесь заключается в цене, которую разработчикам пока не удалось существенно снизить.

«Кроме того, подобная модернизация базовых моделей военной техники является общепринятой мировой практикой. Мы здесь ничем не отличаемся от США, которые закупают определенное количество военной техники, а затем в течение десятилетий доводят и ремонтируют ее в рамках своих оборонных программ. Более общепринятой практики и не придумаешь», — резюмирует эксперт.

И в данном вопросе такие боеприпасы, как «Свинец-1» и «Свинец-2» играют основополагающую роль из-за того, что они дают возможность старой технике увеличить свою боевую эффективность. Ведь с таким вооружением Т-80БВМ сможет противостоять кому угодно.

Соответственно, перед нами еще одна веха усиления российских вооруженных сил под руководством министра Шойгу.