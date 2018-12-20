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Обновленные танки Т-80БВМ смогут стрелять урановыми снарядами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: МО РФ
Модернизация бронетехники позволила применять в ней снаряды с сердечником из обедненного урана.
Бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана смогут применять модернизированные танки Т-80БВМ. Информацию об этом опубликовало Министерство обороны России в справочнике «Армия России в сравнении».
В документе указано, что в модификации Т-80БВМ доработаны стабилизатор вооружения и механизм заряжания под оперенные подкалиберные снаряды 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2».
Боеприпас «Свинец-1» оснащен твердосплавным сердечником из карбида вольфрама, а «Свинец-2» также имеет сердечник из сплава на основе обедненного урана.
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