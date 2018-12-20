Обновленные танки Т-80БВМ смогут стрелять урановыми снарядами

Модернизация бронетехники позволила применять в ней снаряды с сердечником из обедненного урана.

Бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана смогут применять модернизированные танки Т-80БВМ. Информацию об этом опубликовало Министерство обороны России в справочнике «Армия России в сравнении».

В документе указано, что в модификации Т-80БВМ доработаны стабилизатор вооружения и механизм заряжания под оперенные подкалиберные снаряды 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2».

Боеприпас «Свинец-1» оснащен твердосплавным сердечником из карбида вольфрама, а «Свинец-2» также имеет сердечник из сплава на основе обедненного урана.