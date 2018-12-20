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Турция предлагала США изучить российские С-400, пишут СМИ 

Lenta.ru + ещё 7 6 часов назад
Турция предлагала американским техническим экспертам изучить комплексы С-400 после закупки их у России, пишет Блумберг со ссылкой на источники, близкие к обсуждению между США и Турцией вопроса закупки российских комплексов.
Таким образом, по данным агентства, Анкара надеялась решить конфликтную ситуацию, возникшую в отношениях с США из-за закупки российских комплексов С-400.
Блумберг пишет, что Турция является важным партнером США в рамках программы по производству малозаметных истребителей F-35, потому что запчасти к нему должны были производить десять турецких компаний. Однако американские чиновники опасались, что если у Турции будут и самолеты F-35 и С-400, то российские компьютеры могут теоретически передать России важнейшие сведения о самолёте.
Сейчас США предприняли новый шаг, чтобы заставить Турцию отказаться от С-400. Они предложили турецкой стороне свои ракетные комплексы ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, ранее администрация президента задобрила противников продажи Турции американских ракетных комплексов в конгрессе, заявив, что если турецкая сторона приобретёт С-400, то против неё санкции будут введены в любом случае.
Таким образом, сделка между США и Турцией вполне может состояться, но она все же требует одобрения американского конгресса, отмечает агентство.
Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что Анкара ранее рассматривала вариант с покупкой комплексов Patriot, но ей не удавалось добиться согласия Вашингтона, подчеркнув, что сделка с Россией уже не может быть отменена, подчеркивает Блумберг.

Обязательства по контракту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о возможном допуске техперсонала США к С-400 в Турции, заявил, что контракт о поставке комплексов подразумевает нераскрытие Анкарой определенной информации.
"Как правило, осуществление военно-технического сотрудничества РФ с другими странами обязательно сопровождаются юридическими обязательствами по нераскрытию определенных категорий информации, чувствительной информации, связанной с этим сотрудничеством и с этим взаимодействием", — заявил он, добавив, что такие же обязательства есть и с турецкой стороной. "Мы не видим оснований не доверять нашим турецким партнерам", — резюмировал Песков.
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