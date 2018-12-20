Турция предлагала США изучить российские С-400, пишут СМИ

Турция предлагала американским техническим экспертам изучить комплексы С-400 после закупки их у России , пишет Блумберг со ссылкой на источники, близкие к обсуждению между США и Турцией вопроса закупки российских комплексов.

Таким образом, по данным агентства, Анкара надеялась решить конфликтную ситуацию, возникшую в отношениях с США из-за закупки российских комплексов С-400.

Блумберг пишет, что Турция является важным партнером США в рамках программы по производству малозаметных истребителей F-35, потому что запчасти к нему должны были производить десять турецких компаний. Однако американские чиновники опасались, что если у Турции будут и самолеты F-35 и С-400, то российские компьютеры могут теоретически передать России важнейшие сведения о самолёте.

Сейчас США предприняли новый шаг, чтобы заставить Турцию отказаться от С-400. Они предложили турецкой стороне свои ракетные комплексы ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, ранее администрация президента задобрила противников продажи Турции американских ракетных комплексов в конгрессе, заявив, что если турецкая сторона приобретёт С-400, то против неё санкции будут введены в любом случае.

Таким образом, сделка между США и Турцией вполне может состояться, но она все же требует одобрения американского конгресса, отмечает агентство.

Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что Анкара ранее рассматривала вариант с покупкой комплексов Patriot, но ей не удавалось добиться согласия Вашингтона, подчеркнув, что сделка с Россией уже не может быть отменена, подчеркивает Блумберг.

Обязательства по контракту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , отвечая на просьбу прокомментировать информацию о возможном допуске техперсонала США к С-400 в Турции, заявил, что контракт о поставке комплексов подразумевает нераскрытие Анкарой определенной информации.