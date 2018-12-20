Командование Ливийской национальной армии обвинило Турцию в незаконных поставках оружия и взрывчатки, которые могли быть предназначены для совершения террористических атак на территории страны.
По информации ливийской армии, 17-18 декабря в ливийском порту Хомс были задержаны две крупные партии оружия и патронов, доставленных из Турции. В частности, речь идет о тысячах единицах стрелкового оружия и более четырех миллионах патронов.
"Турция не прекращала и не планирует прекращать поставки оружия в Ливию", — говорится в опубликованном в среду заявлении военных.
Ливийские военные утверждают, что располагают доказательствами "причастности Турции и других государств к снабжению террористов в Ливии, а также их поддержке в противостоянии с Ливийской национальной армией".
В этой связи они призвали Совет безопасности и представительство ООН в Ливии провести расследование и принять меры против нарушений соответствующих резолюций Совбеза, запрещающих поставки оружия террористам.
Ливийская национальная армия под командованием маршал Халифы Хафтара базируется на востоке страны и не признает власть созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия в Триполи.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке на востоке заседает избранный народом парламент, а в Триполи на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.