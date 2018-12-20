Ливийские военные обвинили Турцию в незаконных поставках оружия

Командование Ливийской национальной армии обвинило Турцию в незаконных поставках оружия и взрывчатки, которые могли быть предназначены для совершения террористических атак на территории страны.

По информации ливийской армии, 17-18 декабря в ливийском порту Хомс были задержаны две крупные партии оружия и патронов, доставленных из Турции. В частности, речь идет о тысячах единицах стрелкового оружия и более четырех миллионах патронов.

"Турция не прекращала и не планирует прекращать поставки оружия в Ливию", — говорится в опубликованном в среду заявлении военных.

Ливийские военные утверждают, что располагают доказательствами "причастности Турции и других государств к снабжению террористов в Ливии, а также их поддержке в противостоянии с Ливийской национальной армией".

В этой связи они призвали Совет безопасности и представительство ООН в Ливии провести расследование и принять меры против нарушений соответствующих резолюций Совбеза, запрещающих поставки оружия террористам.

Ливийская национальная армия под командованием маршал Халифы Хафтара базируется на востоке страны и не признает власть созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия в Триполи.