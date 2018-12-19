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В Кремле оценили возможную покупку Турцией системы ПРО Patriot 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: i-korotchenko.livejournal.com
В Кремле заявили, что покупка Анкарой американских комплексов Patriot не имеет никакого отношения к поставке Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поэтому договоренности между Турцией и Россией продолжат осуществляться. Москва также уверена, что оснований не доверять турецкой стороне конфиденциальную информацию о вооружении нет.
Продажа Турции американских комплексов Patriot не повлияет на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен», — подчеркнул Песков.
Он также отметил, что у России нет оснований не доверять Турции, которая взяла на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам данные о С-400. Таким образом он ответил на вопрос о публикациях ряда западных СМИ, которые со ссылкой на источники заявляли, что Анкара якобы пообещала американцам после получения С-400 обеспечить доступ технического персонала США к российским системам.
Пресс-секретарь уточнил, что военно-техническое сотрудничество России с другими странами обязательно сопровождается юридическими обязательствами, которые как раз предполагают нераскрытие определенных категорий чувствительной информации, связанной с этим с сотрудничеством, отмечает ФАН.
«Такие же обязательства есть и у турецкой стороны. Мы не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам», — подчеркнул Песков.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США намерены поставить Турции системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на общую сумму $3,5 млрд
По данным агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности военного ведомства США, сделку между Вашингтоном и Анкарой уже одобрил Государственный департамент.
«Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции», — отметили в сообщении Пентагона.
Информация о возможных поставках в Турцию американского вооружения довольно парадоксальна, учитывая отношение Вашингтона к контракту между Анкарой и Москвой.
Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК С-400 в Турцию был заключен в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд Как объяснил газете «КоммерсантЪ» глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, 55% сделки покроет российский кредит на поставку в Турцию ЗРК С-400.
Американская сторона неоднократно высказывала свое недовольство сложившейся ситуацией. В частности, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс заявил, что планы Турции по приобретению С-400 у России представляют собой риск для НАТО.
Он посчитал, что покупка Анкарой оружия, используемого «известными противниками» НАТО, предоставит возможность поставившей С-400 стороне изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.
2 декабря, как стало известно агентству Bloomberg, в связи с контрактом между Москвой и Анкарой новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф поставил Турции ультиматум. Он заявил, что турецкой стороне необходимо отказаться от этой сделки, чтобы остаться членом программы F-35.
«Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия», — предупредил он.
Инхоф назвал Анкару важным партнером Вашингтона по НАТО, но в США обеспокоены тем, что турки позволят российской стороне испытать радары С-400 против турецких F-35, чтобы вывести из строя антирадарный комплекс. Такого мнения придерживается военный эксперт Стивен Залога. Он также отметил, что Россия таким образом сможет изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.
Между тем в Турции заявляют, что отмена контракта с Москвой невозможна. В конце ноября глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, находясь в США, уверил, что покупка Турцией российских ЗРК — решенное дело.
Ранее он уже говорил, что Анкара получит от России С-400 в конце 2019 года и сделка состоится, даже несмотря на то что США и другие члены НАТО выступили против этой покупки. Он также подчеркнул, что этот вопрос «не подлежит дальнейшему обсуждению».
На этом настаивает и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который подтвердил решимость своей страны поставить российские ЗРК, несмотря на введение США санкций против России.
«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать», — обратил внимание глава государства.
Эрдоган напомнил, что Турция «не должна брать от кого-то разрешение» на подписание соглашений.
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