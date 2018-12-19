В Кремле оценили возможную покупку Турцией системы ПРО Patriot

В Кремле заявили, что покупка Анкарой американских комплексов Patriot не имеет никакого отношения к поставке Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поэтому договоренности между Турцией Россией продолжат осуществляться. Москва также уверена, что оснований не доверять турецкой стороне конфиденциальную информацию о вооружении нет.

Продажа Турции американских комплексов Patriot не повлияет на договоренности Москвы и Анкары о поставках С-400, объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что у России нет оснований не доверять Турции, которая взяла на себя обязательства не раскрывать третьим сторонам данные о С-400. Таким образом он ответил на вопрос о публикациях ряда западных СМИ, которые со ссылкой на источники заявляли, что Анкара якобы пообещала американцам после получения С-400 обеспечить доступ технического персонала США к российским системам.

Пресс-секретарь уточнил, что военно-техническое сотрудничество России с другими странами обязательно сопровождается юридическими обязательствами, которые как раз предполагают нераскрытие определенных категорий чувствительной информации, связанной с этим с сотрудничеством, отмечает ФАН.

«Такие же обязательства есть и у турецкой стороны. Мы не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам», — подчеркнул Песков.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США намерены поставить Турции системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на общую сумму $3,5 млрд

По данным агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности военного ведомства США, сделку между Вашингтоном и Анкарой уже одобрил Государственный департамент

«Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции», — отметили в сообщении Пентагона.

Информация о возможных поставках в Турцию американского вооружения довольно парадоксальна, учитывая отношение Вашингтона к контракту между Анкарой и Москвой.

Американская сторона неоднократно высказывала свое недовольство сложившейся ситуацией. В частности, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс заявил, что планы Турции по приобретению С-400 у России представляют собой риск для НАТО.

Он посчитал, что покупка Анкарой оружия, используемого «известными противниками» НАТО, предоставит возможность поставившей С-400 стороне изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

2 декабря, как стало известно агентству Bloomberg , в связи с контрактом между Москвой и Анкарой новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф поставил Турции ультиматум. Он заявил, что турецкой стороне необходимо отказаться от этой сделки, чтобы остаться членом программы F-35.

«Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия», — предупредил он.

Инхоф назвал Анкару важным партнером Вашингтона по НАТО, но в США обеспокоены тем, что турки позволят российской стороне испытать радары С-400 против турецких F-35, чтобы вывести из строя антирадарный комплекс. Такого мнения придерживается военный эксперт Стивен Залога. Он также отметил, что Россия таким образом сможет изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

Между тем в Турции заявляют, что отмена контракта с Москвой невозможна. В конце ноября глава МИД страны Мевлют Чавушоглу , находясь в США, уверил, что покупка Турцией российских ЗРК — решенное дело.

Ранее он уже говорил, что Анкара получит от России С-400 в конце 2019 года и сделка состоится, даже несмотря на то что США и другие члены НАТО выступили против этой покупки. Он также подчеркнул, что этот вопрос «не подлежит дальнейшему обсуждению».

На этом настаивает и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган , который подтвердил решимость своей страны поставить российские ЗРК, несмотря на введение США санкций против России.

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать», — обратил внимание глава государства.

Эрдоган напомнил, что Турция «не должна брать от кого-то разрешение» на подписание соглашений.