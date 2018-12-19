Германия ведет торг с США за доступ к секретным данным ракетных характеристик

Defense News (США) . Готовы ли США пойти навстречу Германии в этом чувствительном вопросе? Германия ведет с США переговоры по поводу получения доступа к засекреченной компьютерной модели, с помощью которой Берлин намерен разработать следующее поколение системы ПРО, способной перехватывать российские «Искандеры» и гиперзвуковые ракеты, говорится в материале. Готовы ли США пойти навстречу Германии в этом чувствительном вопросе?

Германия ведет с США закулисные переговоры по поводу получения доступа к засекреченной компьютерной модели, которая нужна Берлину для построения следующего поколения системы противоракетной обороны. Об этом свидетельствуют определенные упоминания в официальных документах.

В частности, об этом кратко упомянуто в новом отчете Министерства обороны ФРГ, подготовленного для парламента. В нем говорится о статусе масштабной программы по разработке вооружений. Без уточнения названия модели ракет, в документе говорится об «ограничительной позиции правительства США» в вопросе доступа к чувствительному алгоритму для немецкой программы разработки Тактической системы противовоздушной обороны средней дальности (TLVS).

Вопрос заключается в «шестом уровне доступа» к симулятору поведения ракеты-перехватчика, известного как MSE PAC-3. В своей наиболее сложной форме модель может точно показать, как ракета-перехватчик будет действовать в условиях вражеской атаки с заданными параметрами.

«Если у вас есть эта модель, вы будете знать точно: что система может, а чего она не может», — сказал неназванный собеседник издания, связанный с программой.

Уверенность в точности каждого удара ракет-перехватчиков — ключ к успеху в понимании систем ПРО, где незначительные изменения в поведении могут иметь серьезные последствия и определять, будет вражеская ракета сбита или ее боеголовка все же сможет достичь цели.

Если модель попадет в плохие руки, враждебные правительства могут использовать ее данные против уязвимых мест целого класса американских ракет-перехватчиков. Германия строит свою систему TLVS, опираясь на Систему противовоздушной обороны средней дальности (MEADS) компании «Локхид Мартин» (Lockheed Martin). В свое время ее рассматривали в качестве замены для ракет «Пэтриот» (Patriot), которые производит компания «Рэйтеон» (Raytheon).

Конкуренты вели ожесточенную борьбу за мировой рынок. У Берлина есть доступ ко всем разработкам, связанным с компонентами MEDS. Но с действующим доступом система MSE не может дать Берлину прогноз эффективности ракет. Потому что, согласно ей, пуски должны осуществляться только с установок Patriot, а не MEDS. Поэтому Германия просит у США о помощи. Прошлым летом министры обороны двух стран обсудили возможность передачи немецким разработчикам хотя бы какой-то части нужных им данных. Глава Минобороны Германии Урсула Фон дер Ляйен пояснила, что программа TLVS — это один из шагов, который доказывает готовность Германии делать больший вклад в оборону Европы, чего от него требует администрация Дональда Трампа . Главе Пентагона Джиму Мэттису этот аргумент показался убедительным.

В Берлине хотят существенно улучшить систему TLVS, в частности радары. Это может дорого обойтись немецкой стороне. Однако, она хочет, чтобы новая система ПРО была способна перехватывать российские «Искандеры», а также летящие цели, которые движутся со скоростью звука.