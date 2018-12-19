Fox News: США признали, что им нечего противопоставить гиперзвуковому оружию Китая и России

США признали, что в настоящий момент на вооружении страны нет средств, способных противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая России , передаёт Fox News . На сайте телеканала отмечается, что США также занимаются разработкой собственного гиперзвукового оружия.

США не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и России, сообщает Fox News со ссылкой на доклад Счётной палаты США.

«Китай и Россия разрабатывают звуковое оружие, поскольку его скорость, высота и маневренность помогают обойти большинство систем противовоздушной обороны. С его помощью увеличиваются возможности для осуществления как обычных, так и ядерных ударов на большие расстояния. Никаких контрмер не существует», — отметили в ведомстве.

В частности, речь идёт о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», появившемся на вооружении у России.