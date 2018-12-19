Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах

Fox News: США признали, что им нечего противопоставить гиперзвуковому оружию Китая и России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В США признали, что в настоящий момент на вооружении страны нет средств, способных противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и России, передаёт Fox News. На сайте телеканала отмечается, что США также занимаются разработкой собственного гиперзвукового оружия.
США не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и России, сообщает Fox News со ссылкой на доклад Счётной палаты США.
«Китай и Россия разрабатывают звуковое оружие, поскольку его скорость, высота и маневренность помогают обойти большинство систем противовоздушной обороны. С его помощью увеличиваются возможности для осуществления как обычных, так и ядерных ударов на большие расстояния. Никаких контрмер не существует», — отметили в ведомстве.
В частности, речь идёт о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», появившемся на вооружении у России.
В свою очередь, Пентагон объявил о разработке собственной гиперзвуковой ракеты HCSW. Контракт на её создание в размере $928 млн Lockheed Martin получила в апреле этого года. Четыре месяца спустя компания Lockheed Martin получила контракт ВВС США на создание гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW. Разработка этого оружия оценивается в сумму до $480 млн  Министерство обороны США охарактеризовало доклад как «точную, хотя и отрезвляющую общую картину того, как страна противостоит появляющимся в мире угрозам», пишет Fox News.
RT на русском: последние новости
Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по ДРСМД На что способен российский истребитель-бомбардировщик Су-34 Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах
Умер Олег Мартьянов1
Япония выразила протест России453
Хакеры опубликовали переписку дипломатов ЕС о России1
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
08:26
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Политика
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
03:34
Япония выразила протест России
Политика Армия
04:50
Горбачев поспорил с Путиным
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение