США одобрили продажу Турции систем ПВО Patriot

Госдепартамента США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона

Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

"Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о разрешении на продажу Patriot поступило на фоне напряженности в отношениях между США и Турцией по целому ряду вопросов, в том числе из-за планов Анкары закупить российские комплексы ПРО С-400, против чего активно выступает Вашингтон, угрожая при этом санкциями.