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США одобрили продажу Турции систем ПВО Patriot 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: DoD / Glenn Fawcett
Госдепартамента США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.
"Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", — говорится в сообщении ведомства.
Сообщение о разрешении на продажу Patriot поступило на фоне напряженности в отношениях между США и Турцией по целому ряду вопросов, в том числе из-за планов Анкары закупить российские комплексы ПРО С-400, против чего активно выступает Вашингтон, угрожая при этом санкциями.
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