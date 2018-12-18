В России осуществлен уже седьмой запуск новой противоракеты

В начале декабря 2018 года на полигоне Сарышаган осуществлен очередной испытательный пуск модернизированной противоракеты ПРС-1М. Испытания, согласно заявлению военного ведомства , прошли успешно — изделие поразило условную цель в точно установленное время. Новая противоракета намного быстрее и смертоноснее предшественницы. На что теперь способна ПРС-1М — в нашем материале.

4 декабря 2018 года с площадки № 35 полигона Сарышаган уже в седьмой раз была запущена модернизированная противоракета типа ПРС-1М подмосковной системы ПРО А-135. Пуск производился в упрежденную точку. Измерительный комплекс полигона зафиксировал минимальные промахи, и испытания в Минобороны сочли успешными.

В целях испытаний подмосковной системы противоракетной обороны А-135 на полигоне Сарышаган в свое время был развернут многоканальный стрельбовый комплекс (МКСК) «Амур-П», который, по сути, представляет собой сокращенный вариант подмосковной системы ПРО А-135.

Комплекс имеет в своем составе пространственно-разнесенные на расстояние до 100 км средства — многофункциональную РЛС (МРЛС) «Дон-2НП» и командно-вычислительный пункт (КВП) 5К80П с вычислительной системой «Эльбрус», стартовые позиции противоракет ближнего перехвата с шахтным базированием, техническую позицию для подготовки ПР и систему передачи данных и связи 5Я67.

«Амур-П» развернут на площадках № 7, 8, 35, 6/52 10-го испытательного полигона ПРО. Непосредственно пуск противоракет осуществляется с площадки № 35.

«Дон-2НП» крупногабаритными фазированными антенными решетками представляет собой одну грань подмосковной МРЛС «Дон-2Н», развернутой близ города Софрино

«Дон-2НП» (последняя буква означает — полигонная) способна решать задачи обнаружения, сопровождения целей и противоракет, передавать команды на противоракеты и принимать от них информацию.

С МКСК «Амур» запускаются противоракеты ближнего перехвата ПРС-1М, выполненные по одноступенчатой схеме с отделяемой управляемой головной ступенью (разработки ОКБ «Новатор» ).

Модернизация была неизбежна

Противоракета ПРС-1М — это атмосферная высокоскоростная противоракета ближнего эшелона системы ПРО А-135. В июле 1979 года на площадке № 35 был произведен первый бросковый пуск противоракеты ближнего перехвата ПРС-1. Первый пуск ракеты 53Т6 в замкнутом контуре управления состоялся в июле 1981 года, а уже 18 июня 1982 года две противоракеты, стартовавшие с площадки № 35, осуществили перехват баллистических ракет РСД-10 (пуск произведен с полигона Капустин Яр) и баллистической ракеты Р-29, запущенной с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота.

17 февраля 1995 года система ПРО А-135 принята на вооружение ВС России.

Все противоракеты 53Т6 (более 100 единиц) для системы А-135 были изготовлены еще в советские времена. После развала СССР их производство было остановлено. В начале и середине 2000-х годов испытания на полигоне Сарышаган проводились фактически с одной целью — продления сроков эксплуатации противоракет.

Очередное изделие извлекалось из подмосковной шахты, отправлялось на полигон, где и производился его отстрел. По результатам успешных испытаний оформлялся акт, в котором определялась возможность продления сроков эксплуатации ПРС-1М.

Однако до бесконечности этот процесс продолжаться не мог. Рано или поздно закончились бы противоракеты или окончательно истек их срок нахождения на боевом дежурстве.

С 2010 года концерном ВКО «Алмаз-Антей» для начала было возобновлено производство твердотопливных ракетных двигателей для противоракет 53Т6. 20 декабря 2011 года осуществлен первый запуск ПРС-1М с новым двигателем. Затем кооперация соисполнителей концерна приступила к возобновлению серийного производства противоракет в целом.

Быстрее, выше, мощнее

23 ноября 2017 года с площадки № 35 взлетело совершенно новое изделие. По внешнему виду это противоракета 53Т6 предыдущей версии, чей корпус выполнен из высокопрочных сталей с использованием намотки из композиционных материалов с коническими зарядами твердого топлива специфической формы и которая имеет отделяемую управляемую боевую часть с газодинамическими рулевыми двигателями.

Теперь же на противоракете установлены новые двигатель, бортовая аппаратура на современной электронно-компонентной базе, конструкционные материалы. Отсюда и совершенно расширенные боевые возможности этого изделия, рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Обновленная противоракета стала развивать еще большую скорость. 53Т6 и в прежние времена летела в несколько раз быстрее пули и набирала за считанные секунды скорость более 3 км/сек., являясь самой скоростной ракетой в мире. В модернизированном же варианте ее скорость приблизилась уже к 4 км/сек.

Значительно возросли располагаемые перегрузки изделия. Если раньше они превышали 200 g, то теперь они вплотную подобрались к 300 g (для примера — ракета ЗРК С-75 выдерживала всего 8 g, ЗУР современных систем «держат», как правило, не больше 30 g). И при таких перегрузках бортовая аппаратура противоракеты ПРС-1М сохраняет свою работоспособность.

У нового изделия практически в полтора раза возросла зона поражения по высоте и дальности. Теперь перехват боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет противника уверенно осуществляется на высоте значительно более 50 км.

Ракета комплектуется ядерной боевой частью мощностью несколько килотонн. По некоторым данным, в последнее время разрабатывалась осколочная боевая часть направленного действия. Но однозначных подтверждений этому пока нет.

Таким образом, с поступлением новой противоракеты ПРС-1М на оснащение подмосковной системы А-135 эффективность противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района существенно возрастет. По сути дела, система ПРО А-135 приобретает с новым изделием совершенно новое качество.

4 декабря 2018 года на полигоне Сарышаган стартовала уже седьмая по счету модернизированная противоракета ПРС-1М.

Новая ракета обладает большими возможностями по скорости перехвата целей, лучшими точностными характеристиками, а потому серьезно укрепит безопасность российской столицы от ударов баллистических ракет потенциального противника.