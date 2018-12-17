США начнут новые поставки оружия Украине

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США начнут в ближайшее время новые поставки оружия Украине 

ТАСС 1 час назад
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США объявят в ближайшие пару месяцев о начале новых поставок оружия Украине.
"У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", — заявил он в понедельник во время брифинга для журналистов.
Порошенко рассказал о сроках военного положения
В начале марта Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие. Волкер ранее заверял, что это оружие не будет использовано в Донбассе.
Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CNNсообщил, что Киев хотел бы приобрести у США системы противовоздушной обороны.
На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено $200 млн
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