Пуля «Дум-дум»: почему её запретили Гаагской конвенцией

Пули «дум-дум» и «цветы смерти» — такие экзотические прозвища получили экспансивные (или разворачивающиеся) пули, которые сегодня используются при охоте на крупную дичь. Их боевое применение ограничено Гаагской конвенцией еще в далеком 1899 году — за страшное останавливающее действие и ужасные смертельные раны. Но несмотря на запрет почти все крупные мировые державы разрабатывали и использовали их. Не говоря уже про охваченные постоянными гражданскими войнами страны Африки и Азии.

Что такое экспансивные пули

Необходимость в новых видах боеприпасов возникла с появлением и широким распространением нарезного оружия. С гладкоствольными ружьями прекрасное останавливающее действие демонстрировали мягкие свинцовые пули, которые расплющивались при попадании в цель, нанося страшные рваные раны. В нарезном же стволе свинцовые пули истирались, деформировались и давали отвратительные баллистические характеристики.

С нарезным оружием было решено использовать пули новой конструкции, где свинцовый сердечник заключался в оболочку из меди. Но такие боеприпасы при хорошей пробивной силе обладали слабым останавливающим действием, то есть не отбрасывали противника назад. С проблемой столкнулись британские колониальные войска в ходе военной компании в Северном Пакистане в 1895 году. По воспоминаниям капитана Невилла Берти-Клэя: получающие даже сквозные ранения индусы продолжали воевать. Позже им же в пригороде Калькуты, носящем название Дум-Дум, были разработаны новые боеприпасы, имеющие небольшую полость в передней части. При попадании в мягкие ткани такие пули деформировались в передней части и разворачивались наподобие цветка, нанося противнику страшные рваные раны и ломая кости.

Когда и за что запретили «дум-дум»

Массово экспансивные пули были применены в ходе англо-бурской войны 1899-1902 года. И продемонстрировали потрясающую эффективность. Как вспоминает Адольф Шиль в автобиографии «Двадцать три года под солнцем и среди бурь Южной Африке»: «При небольшом входном отверстии снаряд причинял ужасные внутренние раны, а при попадании в конечность — ломал и дробил кости.» Так что попадание в корпус в подавляющем большинстве случаев заканчивалось смертью, а в руку или ногу — ее ампутацией.

Издания, освещавшие ход боевых действий, запестрели фотографиями с ужасными последствиями ранений пулями «дум-дум». Мировая общественность была шокирована. Даже представители британского правительства осознали, какого джина они выпустили из бутылки. И уже в 1899 году 15 ведущих мировых держав подписали Первую Гаагскую конвенцию, содержащую, в том числе, и запрет производства и использования подобных боеприпасов.