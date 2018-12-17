Борисов прокомментировал применение систем «Искандер» и «Смерч» в Сирии

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч" в ходе боев в Сирии показали свою высокую эффективность, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов

"Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", — сказал Борисов.

По его словам, российское оружие в целом с ходе сирийской кампании подтвердило свои высокие характеристики.