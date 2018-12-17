Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч" в ходе боев в Сирии показали свою высокую эффективность, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.
"Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", — сказал Борисов.
По его словам, российское оружие в целом с ходе сирийской кампании подтвердило свои высокие характеристики.
"Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества — простоту в эксплуатации и надежность в применении", — заявил вице-премьер.