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Борисов прокомментировал применение систем «Искандер» и «Смерч» в Сирии 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: НПО "Сплав"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч" в ходе боев в Сирии показали свою высокую эффективность, заявил журналистам по итогам поездки в Сирию вице-премьер Юрий Борисов.
"Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", — сказал Борисов.
По его словам, российское оружие в целом с ходе сирийской кампании подтвердило свои высокие характеристики.
"Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества — простоту в эксплуатации и надежность в применении", — заявил вице-премьер.
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