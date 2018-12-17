Летные испытания МБР «Сармат» начнутся «в ближайшей перспективе»

По его словам, в настоящее время на космодроме Плесецк идут работы по созданию инфраструктуры для испытаний. Их успешное проведение позволит приступить к серийному производству "Сармата".

Отмечается, что бросковые испытания новой стратегической ракеты успешно завершены. Специалисты отработали технологию подготовки к пуску, подтвердили правильность схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установки, а также проверили работоспособность двигательной установки, пишет ТАСС

Перевооружение войск на "Сармат" начнется с 2021 году с полка Ужурской ракетной дивизии в Красноярском крае, заявил командующий РВСН. Пока на вооружении этого полка находится ракетный комплекс "Воевода".

РС-28 "Сармат" — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования. Он относится к пятому поколению. Несет тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету. Разрабатывается с 2000-х годов в качестве замены комплекса Р-36М2 "Воевода".