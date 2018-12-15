США призывает РФ признать нарушения ДРСМД

США назвали несерьёзным отношение РФ к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва должна признать нарушения договора со своей стороны, если хочет его сохранить, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

«Если бы Россия была заинтересована в том, чтобы спасти договор РСМД, она бы немедленно предприняла шаги к уничтожению своих крылатых ракет, пусковых установок и поддерживающего оборудования, которые нарушают договор», — сказал Маркис.

По словам Маркиса, Вашингтон пять лет ведёт переговоры Россией «в отсутствие свидетельство того, что российские лидеры готовы признать нарушения».

США в поисках выхода из ДРСМД обвиняют РФ в нарушении договора без предъявления доказательств. У Москвы встречные претензии.