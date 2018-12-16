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Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
"Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах (бронекатера типа "Гюрза-М" — ред.), это основная проблема. Как вы можете увидеть на фото и на видео, где запечатлены эти катера, на боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется таких ракет, которые могли бы на море поражать цель", — заявил конструктор.
По его словам, исходя из опыта эксплуатации украинских ПТУР "Барьер" в Казахстане, использование ракет с ручным целеуказанием в морских условиях проблематично, при этом системы с автоматическим наведением на сегодняшний момент нет.
Кроме того, Белозубенко опроверг информацию о том, что Министерство обороны Украины якобы заказало восьмой бронекатер "Гюрза-М" и два десантно-штурмовых катера "Кентавр-ЛК". В настоящее время "Кузница на Рыбальском" осуществляет строительство только седьмого катера типа "Гюрза-М", заявил представитель завода, отметив при этом, что никаких других катеров в заделе предприятия нет.
В настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко. Два бронекатера вместе с экипажами были задержаны 25 ноября погранслужбой ФСБ при нарушении российской границы в районе Керченского пролива.
Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались.
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