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Видео: Су-34 поймал в прицел новейший истребитель Су-35 

Российская Газета 1 час назад
Популярный российский военный блогер fighter_bomber опубликовал уникальные кадры работы лазерно-телевизионной системы наведения бомбардировщика Су-34. В качестве цели выступил многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35.
На кадрах показано, как система в автоматическом режиме "ведет" впереди летящий истребитель Су-35.
"Вообще именно этот прицел на этом бомбардировщике предназначен только для работы по наземным и надводным целям, коррекции координат и некоторых других. Но он настолько хорош, что используется еще для недокументированных функций", — говорится в аннотации к ролику.
Среди них — поиск и сопровождение воздушной цели, работа по наземным целям ночью и воздушная разведка.
Отметим, что самолеты четвертого поколения Су-34 и Су-35, по словам заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, являются "гордостью Вооруженных сил России". Истребитель-бомбардировщик Су-34 прекрасно показал себя в Сирии, где участвовал не только в бомбардировках наземных позиций боевиков, но и воздушном прикрытии Су-24.
Среди особенностей Су-34 — увеличенная дальность полета до четырех тысяч километров, максимальная скорость до 1,9 тысячи километров в час, а также наличие новейшей системы управления вооружением.
Истребитель Су-35 может развивать скорость до 2250 километров в час, максимальная скороподъемность — более 280 метров в секунду. Максимальная эксплуатационная перегрузка — 9 g, в то время как у Су-34 данный показатель составляет 7 g.
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