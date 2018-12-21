Где рулит прожорливый танк Т-80

Танки Т-80 с газотурбинными силовыми установками заслужили противоречивые оценки военных и аналитиков: одни называют машины «реактивной турбо-бронемашиной» будущего, другие — «гробом для экипажа». Минобороны не торопится снимать «спорную» машину с вооружения и «продвигает» ограниченные партии Т-80 в Заполярье. Возможно, это свидетельствует о недостатке бронетехники в Вооружённых силах РФ , полагают эксперты.

Впечатления гражданских

Отличительная черта Т-80 — газотурбинный двигатель (ГТД). Это силовой агрегат, в котором энергия сжигаемых газов преобразуется в механическую работу на валу газовой турбины. Такие движки применяют в авиации, судостроении и при создании спортивных автомобилей. Газотурбинные двигатели, устанавливаемые на танках, имеют при схожих с дизельными размерах гораздо большую мощность, меньший вес и меньшую шумность, а также меньшую дымность выхлопа. В то же время, подобные агрегаты требуют большего количества топлива.

Эксперименты по установке ГТД на танки начали проводиться в 1940-е годы в Третьем рейхе. Первой серийной машиной с подобной силовой установкой был шведский основной боевой танк Strv 103, состоявший на вооружении Сухопутных войск Швеции в 1966–1990 годы. Сейчас помимо Т-80 ГТД установлен также на американских танках M1 Abrams.

У советского газотурбинного Т-80 непростая судьба. Он был принят на вооружение в 1976-м году и изначально выпускался на Кировском заводе Ленинграде . Танк успел поучаствовать только в одной военной кампании, проводившейся российскими силовиками — первой чеченской. Тогда «вскрылся» главный недостаток боевой машины: чрезмерная прожорливость двигателя, приводившая к непланомерным остановкам танковых колонн во время марш-бросков. Дизельные Т-72 расходуют около 240л\100км, а газотурбинные Т-80 в зависимости от модели двигателя — до 420 литров.

Западные эксперты считают, что высокие потери и технические недостатки «восьмидесяток» в Чечне (было уничтожено несколько десятков машин) повлияли на решение Минобороны РФ больше не отправлять эти машины в «горячие точки». Какое-то количество различных модификаций Т-80 использовалось украинскими силовиками в Донбассе. В 2015-2016 годах Киев «расконсервировал» для участия в «АТО» десятки старых машин советского производства, но точных данных об эффективности их боевого применения в конфликте в Донбассе нет. Некоторое количество Т-80 участвовало в вооружённом противостоянии повстанцев-хуситов с правительственными войсками и силами арабской коалиции в Йемене — партия из нескольких десятков машин была поставлена в 2013 году йеменскому правительству.

Чрезмерная «прожорливость» и непрактичность газотурбинных Т-80 неоднократно были поводом для скепсиса и среди российских военных и аналитиков, многие из которых полагают, что эта машина создана исключительно для выставок и участия в показательных выступлениях, а не для войны. Впрочем, динамические характеристики «летающего турбо-танка» действительно до сих пор производят сильное впечатление на «гражданскую» публику.

Неоднозначные оценки

Сейчас на вооружении ВС РФ находятся около 500 Т-80БВ и Т-80У, ещё около трёх тыс. танков стоят на хранении. С 2016 года в воинские части на Крайнем Севере поступили несколько образцов модернизированных на предприятии «Омсктрансмаш» танков Т-80БВМ. У машины усовершенствована система управления огнём, танки оснащены многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У» и встроенной динамической защитой «Реликт». Считается, что ГТД лучше заводится и лучше обогревает салон в условиях аномального холода. На Украине с 2009 года вторую жизнь получила дизельная модификация танка Т-80 УД. На её базе в Харькове был разработан ОБТ Т-84 БМ «Оплот».

Независимый эксперт в области бронетанковой техники Алексей Хлопотов рассказал News.ru о том, почему всё же не стоит отказываться от танков с газотурбинными двигателями, несмотря на их многочисленные недостатки.

— Почему, на ваш взгляд, Т-80 вызывают столь неоднозначные оценки у военных?

— Главный недостаток газотурбинных Т-80 — очень прожорливый двигатель. Если экипажи подготовлены, если машина хорошо отрегулирована, двигатели подтверждали свои паспортные данные. Но в реальной войсковой эксплуатации «прожорливость» Т-80 оказывалась ещё выше. В два-три раза больше, чем прописано в документированных тактико-технических характеристиках машины.

— То есть правы те, кто называл газотурбинные танки «гробом для экипажа», опираясь на опыт их использования в Чечне?

— Не совсем. Большие потери Т-80 в Чечне обусловлены стечением обстоятельств и неграмотной тактикой применения танков, а не конструктивными особенностями машины. Единственные случаи, когда Т-80 действительно проявлял свои недостатки — марши танковых подразделений. Танки Т-72 проходили их в установленное время, колонны «восьмидесяток» вставали из-за того, что на марше у них заканчивалось топливо. Ещё один нюанс: по своим техническим характеристикам Т-80 оптимизирован для средней скорости движения выше 40-45 км\ч. Скидываешь скорость — повышается расход топлива. Статистика реальных танковых маршей показывает, что средняя скорость движения танковой колонны — 30-40 км\ч, и ходовая Т-72 и Т-90 оптимизирована под эту скорость. Т-80 изначально создавался как «одиночный» танк, о его эксплуатации в колоннах никто не задумывался. Да и танки по одиночке никогда не используются. Во всех остальных характеристиках — защита, вооружение и др. — танк в принципе мало отличается от Т-72 и Т-90.

— Какие преимущества у этой машины вы можете выделить?

— Многие офицеры, для которых Т-80 был первой курсантской или лейтенантской машиной, привязались к этому танку на всю жизнь. Дело в том, что за счёт силовой установки танк проще в эксплуатации. ГТД обладает лучшей приёмистостью, соответственно, машиной приятней управлять. Во время движения меньше нужно переключать передачи, механик-водитель меньше переутомляется. Т-80 расходует относительно мало масла. При этом, если двигатель ломается, нет необходимости для экипажа лезть в моторно-трансмиссионное отделение и стоять там по колено в мазуте. Т-80 восстанавливается посредством замены моноблоков целиком. Экипаж в ремонте танка практически не участвует.

— Насколько справедлива репутация Т-80 как лучшего «полярного» танка?

— Как у танка для Крайнего Севера, у Т-80 есть свои преимущества и недостатки. Турбина действительно в морозы запускается без проблем. Но лишь в одном случае — если полностью заряжены аккумуляторы. Если мы говорим о дизелях, то мы можем полчаса промаяться, используя подогреватели, и в итоге машина будет заведена. Но в случае, если сел аккумулятор на «восьмидесятке», нужно либо подгонять вторую машину, либо нести аккумулятор из тёплого места. В трансмиссии масло замерзает так же, как и у других танков. Лучшая приёмистость ГТД позволяет Т-80 лучше ездить по каменистой почве. Похожие рельефы есть на Кольском полуострове и на Камчатке. Но скорость при этом маленькая, а расход топлива огромный. Кроме того, турбине нужно для работы очень много чистого воздуха. В пыли, в степи, в пустыне турбина моментально забивается, требуется специальный режим очистки. Износ существенно возрастает. Если мы не считаем деньги на топливо, тогда «восьмидесятка» однозначно «рулит».

— Возможно, что от танков с ГТД откажутся из соображений экономии?

— Лет десять назад танковые конструкторы вели целые войны вокруг целесообразности газотурбинных двигателей. Питерцы отстаивали преимущества турбины, тагильчане — дизелей. По моему мнению, в данной ситуации дизель практичней, но в будущем, возможно, у военных появится запрос на танки с газотурбинными силовыми установками, если будет решён вопрос с оптимизацией расхода топлива. Есть целый ряд перспективных направлений, позволяющих снизить прожорливость ГТД.

Кроме того, как показывает практика, масса танков у нас постоянно растёт, в процессе модернизации вес машины существенно возрастает. Посмотрите на Т-14 «Армата»: конструкторы не смогли уложиться в заложенную техзаданием массу машины, существенно превысив её. Мощности двигателя уже не хватает для того, чтобы обеспечить заданные по ТЗ характеристики. У нас же есть ещё в 1980-е годы созданные турбины, в частности, двигатель ГТД −1500.

Двигателестроение в РФ сейчас в упадке — проблемы с движками не только у танков, но и у легковых автомобилей. Отдельная проблема — разработка узлов для двигателей, которая проявляется во флоте и авиации. Но наработки есть, как и реальные образцы двигателей. Мы не можем отказаться от этого направления, чтобы не потерять последние наработки.

— С перспективными разработками понятно, но почему Минобороны до сих пор не отказывается от «непрактичных» «восьмидесяток» в войсках?

— В 2009 году была принята концепция развития бронетанковой техники, из которой Т-80 с газотурбинными двигателями были вычеркнуты. Предполагалось, что оставшиеся машины доработают свой ресурс и будут списаны. Но реалии нашей экономики привели к тому, что армия осталась без современных танков. Т-90 принят на вооружение в 2005 году, но серийно выпускался только пять лет — в армии их всего несколько сотен.

Есть ещё модернизированные Т-72, при этом модернизация проводится частично и по упрощённой схеме — обновляется в основном только система управления огнём, слегка — защищённость от лёгких противотанковых средств. Как показал опыт Сирии, лобовая часть наших танков ещё обеспечивает относительную защиту, но у боевиков были устаревшие ПТРК TOW. Минобороны решило пропустить через частичную модернизацию максимальное количество машин, чтобы на случай большой войны у страны был хоть какой-то запас бронетехники.