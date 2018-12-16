У российского корабля отвалился импортный якорь

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У «Академика Ковалева» отвалился импортный якорь 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Морской транспорт вооружения «Академик Ковалев», предназначенный для обеспечения плановой боевой подготовки сил Тихоокеанского флота, потерял левый якорь во время шторма, сообщает flot.com.
По словам экспертов, это нередкая ситуация. Директор по продажам завода "Красный Якорь" Михаил Горин рассказал, что исследовательское судно "Янтарь", к примеру, за время службы попадало в подобную ситуация неоднократно. Он также отметил необходимость импортозамещения данных комплектующих. На «Академике Ковалеве» якорь был импортного производства.
«Академик Ковалёв» построен в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. У судна усиленный ледовый класс (Arc-5), его длина более 100 м, водоизмещение — более 6000 тонн; экипаж — около 60 человек. Оно может принимать вертолеты морского базирования, оснащено системой автоматического позиционирования судна, что помогает удерживаться в нужной точке при волнении моря, ветре, течении.
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