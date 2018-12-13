Индия займётся производством автомата Калашникова

Производство автоматов Калашникова планируется наладить в Индии в 2019 году. Индийская армия не раз заявляла, что нуждается в современном автоматическом оружии.

В Индии 13 декабря прошло заседания российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС под председательством глав военных ведомств РФ и Индии Сергея Шойгу и Нирмалы Ситхараман.

Участники заседания обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, в том числе детализировали план по налаживанию выпуска в Индии автомата Калашникова, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин . Кроме того, обсудили и организацию производства в Индии вертолётов Ка-226Т, подписали соглашение о создании российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС.

Ранее Шойгу заявил, что недавние оружейные контракты с Индией удалось заключать, несмотря на препятствия со стороны третьих стран.