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Индия займётся производством автомата Калашникова 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Производство автоматов Калашникова планируется наладить в Индии в 2019 году. Индийская армия не раз заявляла, что нуждается в современном автоматическом оружии.
В Индии 13 декабря прошло заседания российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС под председательством глав военных ведомств РФ и Индии Сергея Шойгу и Нирмалы Ситхараман.
Участники заседания обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, в том числе детализировали план по налаживанию выпуска в Индии автомата Калашникова, сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Кроме того, обсудили и организацию производства в Индии вертолётов Ка-226Т, подписали соглашение о создании российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС.
Ранее Шойгу заявил, что недавние оружейные контракты с Индией удалось заключать, несмотря на препятствия со стороны третьих стран.
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