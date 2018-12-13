Опубликовано видео взлета нового МиГ-35 на форсаже

В Сети появилось видео полета новейшего российского истребителя поколения МиГ-35 поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому. На кадрах самолеты несут по четыре корректируемые авиационные бомбы калибра 500 килограммов с головкой самонаведения. Испытания нового истребителя должны быть завершены до 2019 года, когда самолет планируется запустить в серию.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором заснят полет новейшего российского истребителя поколения МиГ-35 поколения «4», характеристики которого максимально приближены к пятому.

На кадрах МиГ-35 совершают сложные маневры в непосредственной близости от транспортника. При этом на части видео они несут по четыре корректируемые авиационные бомбы калибра 500 килограммов с головкой самонаведения.

Самолет взмывает в воздух в режиме форсажа, причем длина разбега составляет всего 600-700 м. Истребителю МиГ-35 требуется лишь минимальный разгон, передает ФАН.

Как рассказали в оборонном ведомстве , экипажи Государственного летно-испытательного центра в Ахтубинске проводят сейчас активные полеты на многофункциональных авиационных комплексах МиГ-35 и МиГ-35УБ, передает НСН.

испытания МиГ-35 уже начались. По его словам, испытания нового истребителя должны быть завершены до 2019 года, когда самолет планируется «запустить в серию».

Со своей стороны тогдашний главнокомандующий Военно-космическими силами России Виктор Бондарев заявил на презентации нового самолета о планах Минобороны сменить легкие истребители на МиГ-35.

«Мы будем брать эти самолеты, они нам нужны… Пройдет немного времени, и мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс», — заявил военный.

Он подчеркнул, что новейший легкий истребитель необходим для решения локальных задач, аналогичных тем, что стоят в Сирии.

«Нам нужны самолеты именно такие, которые могли бы эту задачу решить, и 3,5 тыс. км, которые может лететь МиГ-35, — нас это очень устраивает», — добавил главком.

Минобороны ранее сообщало, что намерено приобрести 24 МиГ-35, они будут закуплены в рамках государственной программы вооружений на 2018–2025 годы.

Точное число истребителей согласовали Минобороны, РСК МиГ и ОАК. Первая официальная информация о закупке военными истребителей МиГ-35 появилась еще в 2012 году, однако согласовать контракт не удалось.

На доводку МиГ-35 ушло почти четыре года, а в настоящий момент, по словам военных, «это совсем не та машина, которая была раньше».

Военный эксперт Виктор Мухаровский ранее рассказывал про основные отличия МиГ-35 от его предшественника МиГ-29.

«На нем радикально обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование и номенклатура авиационных средств поражения.

Также модернизированы двигатели, увеличены запасы топлива, а значит, и дальность полета. Этот истребитель сохранил такое присущее серии МиГ свойство, как сверхманевренность. Считается, что в ближнем воздушном бою он превосходит все другие самолеты такого же класса. Понятно также, что МиГ-35 дешевле, чем тяжелые истребители, но его функционал и возможности вполне достаточны для решения типовых задач на тактическом и тактическо-оперативном уровне. Потому, я думаю, что перспективы у него вполне неплохие», — говорил эксперт.

Новейшую модель российского истребителя презентовали для широкой публики в Луковицах в январе прошлого года. Многие из технических решений не имеют зарубежных аналогов. Для разгона новому МиГ-35 нужно всего 190 метров. Заменить двигатель можно всего за 56 минут. Это мировой рекорд. Дальность действия в автономном режиме без дозаправки — более 3 тысяч километров. К тому же, он сам может стать заправщиком, выполняя роль воздушного танкера. В арсенале — лазерное оружие. Новый МиГ может сопровождать одновременно до 30 целей.

Известно, что себестоимость его обслуживания значительно ниже, чем у более ранних машин. При этом МиГ-35 превосходит их в скорости, маневренности, бортовом радиоэлектронном оборудовании. Кроме того, в новом истребителе реализованы технологии «стелс». В частности, на МиГ-35 установлено радиопоглощающее покрытие фюзеляжа, делающее самолет малозаметным для радаров.

Также летом 2017 года генеральный корпорации «МиГ» Илья Тарасенко рассказывал о работах над российским ударным беспилотником.