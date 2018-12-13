Спецназ ФСБ получил противотанковый автомат

ШАК-12 расшифровывается как штурмовой автоматный комплекс. Он разрабатывался по заказу ФСБ для контртеррористических подразделений. Калибр автоматического и компактного оружия 12,7 мм. Емкость магазинов — 10 и 20 патронов 12,7х55 мм. Патроны, кстати, разрабатывались специально под этот автомат.

В начале Великой Отечественной красноармейцы обращались в Кремль с просьбой дать указание конструкторам спроектировать противотанковый пулемет. Его так и не сделали. Зато в наше время создали не тяжелый пулемет, а достаточно легкий автомат, способный прошивать насквозь многие образцы современной бронетехники. Конечно, сейчас есть крупнокалиберные станковые пулеметы, обладающие большой мощностью и способные изрешетить бронетранспортер. Но они тяжелые. Особенность ШАК-12 в том, что его без труда несет один боец, а по мощи, правда, на дистанции до 300 метров, он сравним с широко известным пулеметом ДШК.

Впрочем, штурмовой автоматный комплекс в первую очередь предназначен не для борьбы с броневиками, а для гарантированного уничтожения боевиков, прячущихся за стенами различных строений, облаченных в бронежилеты и напичканных наркотиками так, что их не останавливает боль от ранений.

ШАК-12, несмотря на внушительный калибр, по работе автоматики можно считать пистолетом-пулеметом

Всего одной очередью ШАК-12 способен разнести в пыль кирпичную кладку, а второй — не оставить шанса выжить тем, кто за ней скрывался.

О боеприпасах штурмового автоматического комплекса стоит сказать особо. Их несколько типов, что позволяет оптимально решать различные задачи в условиях скоротечно меняющейся боевой обстановки.

Патрон ПС-12Б с бронебойной стальной пулей массой 18 грамм. Эффективная дальность стрельбы — 300 м. Боеприпас предназначен для поражения целей, защищенных какой-либо броней или скрывающихся за препятствием.

ПС-12 с тяжелой свинцовой пулей массой 33 грамма и дозвуковой скоростью. Эффективная дальность стрельбы — 200 м. Боеприпас подходит для ведения бесшумной стрельбы с применением специальных глушителей.

ПС-12А с легкой пулей из алюминиевого сердечника, масса пули 7 грамм. Эффективная дальность стрельбы — 200 м. Такие пули обладают максимальным останавливающим действием. Именно они должны поражать противника, находящегося под воздействием наркотиков или каких-то сильнодействующих психотропных веществ, которые повышают болевой порог.

ПД-12 — достаточно интересный двухпульный патрон, масса каждой пули 17 грамм. Эффективная дальность стрельбы — 100 метров. Такие боеприпасы обеспечивают увеличенную плотность огня. Очередь из двадцати патронов обеспечивает град из сорока пуль.

Использование различных типов боеприпасов заставило конструкторов отказаться от классического газоотвода из канала ствола, обеспечивающего автоматику. Для автоматического перезаряжания и стрельбы очередями используется энергия отдачи при коротком откате ствола. То есть применена схема, типичная для короткоствольного оружия под пистолетный патрон. Поэтому ШАК-12, несмотря на внушительный калибр, можно считать пистолетом-пулеметом.

Штурмовой автоматический комплекс построен по схеме булл-пап — магазин располагается за рукояткой управления огнем, а не перед ней, как у классических автоматов. Благодаря этому длина автоматного комплекса чуть больше метра, а вес около пяти кг, в зависимости от емкости магазина с патронами.

Для снижения отдачи при стрельбе ШАК-12 оснащен двухкамерным дульным тормозом-компенсатором и резиновым затыльником. По словам тех, кто стрелял из этого оружия, отдача не больше, чем у снайперской винтовки СВД.

Бойцы спецподразделений ФСБ получили действительно грозное оружие. Американский журнал The National Interest даже назвал его "суперавтоматом".

Кстати

В тульском Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия, где создали ШАК-12, идут работы над снайперской винтовкой калибра 14,5 мм. Также разрабатывается специальный патрон для нее, как утверждается, с уникальной баллистикой. Сообщалось, что из такой винтовки можно вести прицельный огонь на дальность 3500 метров. А на дальности в 2000 метров попадать в яблочко. Пуля с огромной кинетической энергетикой на расстоянии в сотни метров способна пробить стену здания, все виды легкой бронетехники и даже нанести серьезный урон танку — выбив его оптику и другие важные системы, вынесенные на башню.