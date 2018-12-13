Российский спецназ начал получать «супероружие»

Российские силовики начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12, которые американские СМИ назвали «супероружием», сообщил представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин

Он назвал ШАК-12 очень специфичным изделием, которое представляет собой немассовый образец даже для спецподразделений. «К нам приходят заказы, мы их исполняем в рамках гособоронзаказа, но их (автоматы) не предполагалось производить в больших объемах», — сказал Амелин РИА «Новости»

Ранее американское издание The National Interest сообщало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью. Журнал назвал автоматный комплекс «супероружием».

ШАК-12 — современный образец высокоэффективного штурмового оружия ближнего боя для подразделений специального назначения. Его основная задача — быстрое и эффективное поражение противника, в том числе использующего для защиты бронежилет или укрытие.