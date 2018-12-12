Опубликовано видео взлета МиГ-35 на форсаже

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полетов легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, на котором самолет взлетает практически вертикально в режиме форсажа.

Как отмечает телеканал, подобный маневр возможен благодаря тому, что тяговооруженность российского истребителя составляет 1,09кгс/кг — то есть тяга двух двигателей больше, чем вес самолета.

МиГ-35 разрабатывался на базе МиГ-29. По сравнению со своим предшественником он получил новый комплекс бортового оборудования, большей полезной нагрузкой и увеличенной дальностью полета. Самолет способен поражать как воздушные, так и наземные цели.